Prawo do sprzeciwu

Przetwarzanie jakich danych może być przedmiotem sprzeciwu?

Podmiot danych nie jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu w nieograniczonym zakresie, a jedynie w stosunku do danych przetwarzanych:

a) w zakresie niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym także wobec profilowania na podstawie ww. przepisów – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą,

b) na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym także do sprzeciwu wobec profilowania – w zakresie, w jakim ich przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,

c) do celów badań naukowych lub historycznych, a także statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją chyba, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Po wniesieniu sprzeciwu, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora faktycznie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby fizycznej, może dojść do tzw. ograniczenia przetwarzania, czyli czasowego bądź stałego powstrzymania się od przetwarzania danych w żądanym przez osobę fizyczną zakresie. W takiej sytuacji inne operacje na danych osobowych można wykonywać jedynie: (a) za zgodą osoby, której dane dotyczą, (b) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (c) w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub (d) z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Jak wnieść skuteczny sprzeciw?

RODO nie precyzuje formy, w jakiej podmiot danych powinien wnieść sprzeciw. Może on zostać zatem wniesiony w formie dowolnej, tj. zarówno w drodze pisemnej, ustnej, jak i elektronicznej (zwłaszcza, gdy dane osobowe są przetwarzane drogą elektroniczną) czy chociażby faksem. Jednocześnie motyw 59 preambuły do RODO statuuje, iż administrator powinien wdrożyć odpowiednie procedury umożliwiające i ułatwiające podmiotowi danych wykonywanie prawa do sprzeciwu. Jeśli chodzi natomiast o kwestię odpłatności realizacji prawa do sprzeciwu, RODO nie odrzuca możliwości uzależnienia realizacji tegoż prawa od wniesienia stosownej opłaty. Z jednym jednak wyjątkiem – sprzeciwem wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, który w żaden sposób nie powinien wiązać się z jakąkolwiek formą odpłatności po stronie podmiotu danych (motyw 70 preambuły do RODO).