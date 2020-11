Black Friday, Cyber Monday - zakupy przenoszą się do sieci

Co to jest Black Friday?

Black Friday to święto wyprzedaży oraz symbol wolnego rynku w USA.

Kiedy jest Black Friday?

Black Friday wywodzi się ze Stanów Zjednocznych, gdzie jest obchodzony następnego dnia po Święcie Dziękczynienia.

Black Friday dotarł do Polski z USA, gdzie jest obchodzony od ponad pół wieku. Wypada w pierwszy piątek po Święcie Dziękczynienia, czyli 27 listopada.

Co to jest Cyber Monday?

Kolejny poniedziałek po Black Friday to Cyber Monday, który oferuje promocje na zakupy online.

Promocje na Black Friday

Choć Black Friday i Cyber Monday przypadają w ostatnie dni listopada, to w tym roku kampanie promocyjne zalewają internet, radio i telewizję już od początku miesiąca. To nie przypadek. Światowa sprzedaż w tym okresie, w porównaniu do zwykłych dni, wzrasta nawet o kilkaset procent. Obniżki cen dotyczą niemal wszystkiego – domów i ogrodów, elektroniki, sprzętu AGD, sportowego, motoryzacyjnego, odzieży i kosmetyków.

- Black Friday, Black Week, a nawet Black November – sklepy zachęcają do zakupów, a my dajemy się skusić. Często wydajemy pieniądze w nieprzemyślany sposób, pod wpływem chwili, co może odbić się na naszych finansach domowych. Korzystajmy z promocji, ale w sposób przemyślany – zróbmy listę rzeczy, które są nam potrzebne. Sprawdźmy, czy oferowane, okazyjne ceny faktycznie różnią się od tych obowiązujących na co dzień. I przede wszystkim – nie wydawajmy więcej niż pozwala na to budżet domowy. Pamiętajmy, aby zakupy w tych okresach promocyjnych były przemyślane, w przeciwnym razie raty zakupowe mogą stać się długami, które później trudno będzie spłacić – mówi Marcin Czugan, Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych, organizacji, która realizuje kampanię Windykacja? Jasna Sprawa!

Jaka jest sprzedaż na Black Friday?

Eksperci z Adobe Analitycs przewidują, że „Czarny Piątek” osiągnie w tym roku w USA 10 miliardów dolarów sprzedaży online i może wyprzedzić Cyber Monday. Co druga osoba uważa, że ​​w tych dniach można uzyskać najlepsze ceny online.

Dane Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor z ubiegłego roku są jednak bezlitosne. Polacy zadłużyli się na ponad 1,3 mld złotych z tytułu nieopłaconych umów sprzedaży i zakupów na raty. Znaczna część wydatków jest realizowana właśnie jesienią pod wpływem wzmożonych akcji reklamowych.

Jak wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF), przygotowanego na koniec trzeciego kwartału br., aż 58 proc. ankietowanych - mimo kryzysu i pandemii - deklaruje chęć wydatków i zaciągnięcia kredytów na przedmioty codziennego użytku. Przy wyraźnym spadku po pierwszym lockdownie, to i tak o 2 proc. więcej niż przed rokiem.