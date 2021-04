Dlaczego branża coworkingowa ma problemy na rynku?

Praca hybrydowa

Praca po pandemii może przybrać rozmaite formy. Część firm z pewnością zdecyduje się na powrót do biur. Inne organizacje postawią na pracę zdalną ze sporadycznymi wizytami w biurze. Szacuje się, że ok. 20% pracowników będzie chciało pracować właśnie w ten sposób. Trzecim, a zarazem najpopularniejszym, rozwiązaniem będzie praca hybrydowa, czyli łączenie pracy z biura z pracą zdalną, np. z domu lub właśnie z coworkingu.

Jakie zalety tego typu przestrzeni będą dla nas ważne w nowej rzeczywistości?

Coworkingowa społeczność

Wielu pracowników podczas trwania pandemii skarży się na brak relacji społecznych. Dlatego właśnie teraz przestrzenie coworkingowe mają szansę być jeszcze bardziej atrakcyjne - ich założeniem jest budowanie społeczności.

Funkcjonalna aranżacja, pyszna kawa, przestrzeń do rozmów i budowania relacji, drinki po zakończeniu pracy, czyli wszelkie czynniki sprzyjające zawieraniu znajomości, wpływają na pozytywną ocenę pracy w coworkingu. Aby społeczność coworkingowa miała jak największą wartość, należy wynajmować przestrzenie zróżnicowanym firmom, czyli zarówno klientom korporacyjnym, jak i małym start-upom. Istnieje wtedy szansa nie tylko na wymianę doświadczeń, ale też na nawiązanie współpracy – mówi Aleksander Szybilski, Leader of Workplace Strategy, Associate Director, Office Department, Cushman & Wakefield.

Sieć lokalizacji

Niemałe znaczenie przy decyzji o tym, jaki rodzaj pracy będzie dominujący, ma lokalizacja głównego biura. Jeśli można pracować oszczędzając czas dojazdu, lokalizacja gorzej skomunikowana będzie wybierana rzadziej. Właśnie w dostępności lokalizacyjnej warto upatrywać niszy dla rozbudowanej sieci coworkingów.

Najwięcej zyskają te coworkingi, które mają wiele lokalizacji. Może to dotyczyć zarówno jednego miasta, jak i decentralizacji na terenie całego kraju. Na pewno dużym ułatwieniem i korzyścią dla firm, które mają pracowników w różnych miejscach, jest podpisanie jednej umowy z operatorem wielu coworkingów – komentuje Dominika Kowalska, Associate Director, Workplace Strategy, Office Department, Cushman & Wakefield.

Coworking jako benefit

Eksperci przewidują, że w przyszłości pracodawcy będą mogli oferować kartę do coworkingu, z której będzie można korzystać na podobnej zasadzie jak z np. kart Multisport.

Na rynku pojawiają się już aplikacje, w ramach których każdy pracownik dysponuje punktami na wejście np. do sal konferencyjnych czy do całości coworkingu. Daje to możliwość przeprowadzenia analizy, z jakich przestrzeni najchętniej korzystają pracownicy. Zebranie wszystkich biur elastycznych w jednej aplikacji może być czasochłonne, więc rozwój tego typu narzędzi jeszcze pewnie trochę potrwa. Jednak z pewnością jest to rozwiązanie, któremu warto się przyglądać – mówi Dominika Kowalska, Associate Director, Workplace Strategy, Office Department, Cushman & Wakefield.

Elastyczność

Ostrożność w biznesie może sprawiać, że mali i średni przedsiębiorcy będą rezygnować z długoterminowego najmu biura na rzecz korzystania z powierzchni coworkingowych. Dostęp do przestrzeni coworkingowej będzie szczególnie ważny dla firm, które się rozwijają i potrzebują większej przestrzeni lub pracują projektowo i ich zespół raz na jakiś czas się nagle powiększa.

Firmom, które do tej pory wolały mieć swoje ciasne, ale własne, biuro, obecnie bardziej opłaca się korzystanie z coworkingu. Dodatkowo jego dużą zaletą jest możliwość elastycznego zwiększania lub zmniejszania zajmowanej powierzchni. Kiedy firma rośnie, nie trzeba czekać na nowy projekt architekta i dostosowanie powierzchni. Coworkingi oferują gotową przestrzeń, z której można korzystać w zależności od potrzeb i możliwości – podkreśla Aleksander Szybilski, Leader of Workplace Strategy, Associate Director, Office Department, Cushman & Wakefield.

Dopasowanie

Pandemia zmienia przestrzenie biurowe. Przewagę zyskają te coworkingi, które najlepiej dopasują się do nowej rzeczywistości. Panującym obecnie trendem jest z pewnością zwiększanie liczby mkw. na osobę. W związku z tym, że coworkingi muszą być rentowne, nie zawsze jest to rozwiązanie korzystne pod względem finansowym. Zwiększy się również zapotrzebowanie na dużą liczba małych salek do pracy indywidualnej lub w niewielkich grupach. Duża liczba telekonferencji najprawdopodobniej z nami pozostanie. Dlatego będziemy potrzebować więcej przestrzeni do poufnych rozmów. Przestrzeń do pracy z pewnością będzie wciąż ważna, ale nie najważniejsza. Kluczowe okażą się takie aspekty, jak zarządzanie zespołem rozproszonym, wiedza, jak się komunikować, kiedy wybrać spotkanie wirtualne, a kiedy twarzą w twarz. Oczekujemy, że decentralizacja firm będzie kontynuowana.

