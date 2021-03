Opłata mocowa – jakie zmiany czekają duże przedsiębiorstwa przemysłowe?

Opłata mocowa od stycznia 2021 r.

Pandemia sprawiła, że ubiegły rok był trudny dla większości przedsiębiorstw. Duże zakłady przemysłowe musiały mierzyć się z mniejszym popytem, ograniczeniem eksportu, a nie mogąc pozwolić sobie na pracę zdalną, musiały wprowadzić szereg środków bezpieczeństwa dla pracowników, co wiązało się ze znacznymi kosztami. Pod koniec roku do przedsiębiorców dotarła informacja, która dodatkowo zwiększyła obawy o budżety firmowe.

Pod koniec 2020 r. Urząd Regulacji Energetyki określił wysokość zapowiadanej od kilku miesięcy opłaty mocowej. Dodatkowy koszt dla przedsiębiorców wynosi od stycznia 76,20 zł/MWh i jest naliczany do opłat dystrybucyjnych dla energii czynnej, pobieranej w dni robocze, pomiędzy godziną 7:00 a 22:00.

- Wzrost kosztów odczują przede wszystkim energochłonne zakłady przemysłowe, w których produkcja odbywa się w ciągu dnia lub 24 h/dobę. Spodziewamy się więc, że przedsiębiorcy będą poświęcali więcej uwagi negocjacjom umów na sprzedaż energii oraz podejmowali działania służące optymalizacji i ograniczeniu jej zużycia. Rynek energii jest gotowy na tę rosnącą świadomość klientów w zakresie poszukiwania efektywności energetycznej i oferuje im usługi oraz narzędzia służące samodzielnej optymalizacji kosztów energii – mówi Paweł Wierzbicki, Head Origination w Axpo Polska.

Nawet o 25% wyższe rachunki za energię

To właśnie duże przedsiębiorstwa poniosą największe koszty w związku z wprowadzeniem opłaty mocowej. Według szacunków, pokryją ok. 80% całego jej wolumenu, co daje łączną kwotę ok. 4,5 mld zł rocznie*. Z wyliczeń ekspertów Axpo Polska wynika, że koszty energii w dużych przedsiębiorstwach wzrosną nawet o 15-25% rocznie. Część firm, chcąc uniknąć znacznej podwyżki kosztów, zdecyduje się na zmianę organizacji pracy i przeniesienie produkcji na godziny nocne. Takie rozwiązanie wymaga jednak czasu i nie jest możliwe do zastosowania we wszystkich gałęziach gospodarki.

- Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na zmianę sposobu funkcjonowania całej firmy, warto zacząć od przeprowadzenia dokładnej ekspertyzy zużycia energii i dopasowania usług do jej indywidualnych potrzeb. Zmniejszenie kosztów energii jest także możliwe dzięki przeprowadzeniu analizy efektywności energetycznej, dzięki której klient otrzymuje wskazówki, jakie inwestycje pomogą w redukcji zużycia energii – tłumaczy Katarzyna Bienias, Dyrektor sprzedaży do małych i średnich przedsiębiorstw w Axpo Polska.

Energia pod kontrolą

Rachunki za energię stanowią znaczną część stałych wydatków firmy, dlatego przedsiębiorcy poświęcają im coraz więcej uwagi. Rynek energii nie pozostaje obojętny na tę rosnącą świadomość klientów i udostępnia im platformy, dzięki którym mogą samodzielnie i na bieżąco monitorować zużycie energii. Tego typu narzędzia pozwalają na natychmiastową reakcję w przypadku zaobserwowania odchyleń od normy i wyeliminowanie problemu.

Zarządzanie zakupami energii elektrycznej oraz gazu ziemnego niesie za sobą wiele wyzwań dla przedsiębiorstw, szczególnie gdy stanowią one duży udział w firmowych kosztach. Branża przemysłowa ramię w ramię z budownictwem jest największym odbiorcą energii (42% krajowego zużycia) w Polsce. Zoptymalizowanie jej zużycia może nie tylko zniwelować koszt opłaty mocowej, ale także obniżyć dotychczasowe rachunki za prąd.

* Dane Urzędu Regulacji Energetyki i z kampanii „Własny prąd ze słońca – Fotowoltaika dla firm”

