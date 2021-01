Catering dietetyczny wzrasta mimo pandemii

Wpływ pandemii Covid-19 na branżę diet pudełkowych

Catering dietetyczny pomimo pandemii nadal znajduje się w czołówce najszybciej rozwijających się branż w Polsce, ale wiosenny i jesienny lockdown najprawdopodobniej przyspieszy konsolidację branży. Nawet duże firmy rozglądają się za inwestorami lub planują sprzedaż, natomiast wiele lokalnych firm, które dostarczały po ok. 50-100 zestawów dziennie już zniknęły z rynku. Z drugiej strony, ze względu na niski próg wejścia wciąż powstają nowe.

Część z nich to efekt przebranżowienia się lokali gastronomicznych, które ze względu na rządowe obostrzenia musiały przestawić działalność jedynie na tzw. „wynosy” i „dowozy” więc w ramach rozszerzenia oferty prócz dotychczasowego menu zajęły się również dietami pudełkowymi. Inne walczą jeszcze o klienta różnego typu promocjami i rabatami. Niestety patrząc na niektóre oferty to są one już na granicy opłacalności. Według mnie aktualnie stabilną sytuację mają jedynie te firmy, które z rozwagą inwestowały w rozwój oraz nie boją się pokazać klientom jak wygląda produkcja „od kuchni”,

bo to potwierdza, że spełniają wszelkie standardy higieny i bezpieczeństwa.





- Pandemia pokazała również, że w branży cateringu dietetycznego dobry marketing i ładna strona internetowa nie wystarczą, niska cena nie zawsze jest wyznacznikiem sukcesu, oraz że najistotniejszą wartością jest jakość oferowanych usług.

To potwierdza również przeprowadzone przez nas badanie „Jak odżywiają się Polacy Kukuła Healthy Food 2020”, z którego wynika, że aktualnie podczas zamawiania dań gotowych i zakupu produktów spożywczych na jakość zwraca uwagę aż 73% Polaków. Na drugim miejscu jest cena (69%), a na trzecim smak (55%) - mówi Jakub Kukuła, pomysłodawca i założyciel firmy Kukuła Healthy Food.

Polecamy: Ulgi na rozwój i innowacje w PIT i CIT. Zmiany 2021

Jakie diety wybieramy najczęściej?

Według danych sprzedażowych Kukuła Healthy Food największym zainteresowaniem w ubiegłym roku cieszyły się programy dietetyczne Optimal (bez żadnych wykluczeń), Active (dla osób aktywnych, o zwiększonej ilości białka), Ketogeniczna (o niskiej zawartości węglowodanów) i Vege-Fish (wegetariańska z uwzględnieniem ryb). Duża popularnością cieszy się także Dieta Wzmacniająca Odporność wprowadzona w marcu 2020r. Kobiety częściej sięgają po posiłki o obniżonej kaloryczności, a mężczyźni po diety pomagające w budowaniu masy mięśniowej. W przypadku podziału na płeć, wśród mężczyzn „pierwsza trójka” to Optimal, Active i Ketogeniczna, a wśród kobiet Optimal, Ketogeniczna i Vege-Fish. Liczba klientów w podziale na płeć jest zbliżona.

Jakie są trendy w odżywianiu?

Aktualnie najsilniejsze trendy żywieniowe to wegetarianizm, weganizm, diety specjalistyczne, a także odżywianie sezonowe. Według raportu „Jak odżywiają się Polacy? Kukuła Healthy Food 2020” co dziesiąty Polak jest już wegetarianinem, a kolejne 10% planuje wypróbować ją w najbliższym czasie, 4% Polaków jest weganami, czyli całkowicie wykluczyło ze swojego menu produkty pochodzenia zwierzęcego, a kolejne 5% planuje wypróbować dietę wegańską niebawem.

Polacy są także coraz bardziej zainteresowani tzw. dietami specjalistycznymi jak bezglutenowa, bez laktozy, czy całkowicie wykluczająca nabiał z posiłków. Już 13% Polaków wykluczyło z menu laktozę, a 6% całkowicie wyeliminowało z diety nabiał, posiłki bezglutenowe jada 12% respondentów a kolejne 7% planuje wykluczenie glutenu z diety. Na popularności zyskuje również odżywianie sezonowe, czyli wybieranie produktów spożywczych i dań z najbardziej dostępnych o danej porze roku składników. W ten sposób stara odżywiać się już 44% Polaków.

- Miesięcznie odnotowujemy 5%-wzrost zamówień w kategorii programów wykluczających mięso. Najwięcej zamówień bez podziału na płeć przypada na województwa mazowieckie i pomorskie. W przypadku podziału na płeć diety bezmięsne chętniej zamawiają kobiety. Diety roślinne to trend, który będzie szczególnie przybierał na sile, ponieważ z badań immunologów Polskiej Akademii Nauk wynika, że dieta wegetariańska wpływa korzystnie na działanie układu odpornościowego.

- Cieszy też fakt, że coraz więcej Polaków zwraca uwagę na to, co je i stawia na dobrze zbilansowane diety uwzględniające odpowiedni rozkład makro i mikro składników. Pamiętajmy, że tylko takie programy dietetyczne przynoszą długotrwałe rezultaty i zapewniają energię na cały dzień. - mówi Jakub Kukuła.

Catering dietetyczny - ogólne informacje o branży

Bardzo szybko rosnąca branża w Polsce, a także trudny i wymagający biznes

Aktualna wartość rynku szacowana jest na ok 1 mld złotych.

Realna perspektywa podwojenia obrotów do końca dekady.

Rynek cateringu dietetycznego w Polsce może osiągnąć szczyt wzrostu w 2025 roku.

60-70 zł za całodzienny, 5-daniowy zestaw gotowych, zdrowych i dobrze zbilansowanych posiłków, czyli ok. 2 tys. zł miesięcznie przestaje już być wysokim kosztem dla Polaków.

Najpopularniejsza jest tzw. dieta optymalna (zwana także standardową, zbilansowaną itd.), którą zamawia szerokie grono klientów bez szczególnych problemów zdrowotnych czy wymagań żywieniowych; dla tych ludzi ważne jest zdrowe i zbilansowane odżywianie.

Rośnie świadomość konsumentów.

Silny trend na zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia.

Rosnący udział diet pudełkowych w rynku e-commerce zmienia obraz gospodarki.

W innych krajach klienci mają znacznie bardziej ograniczone możliwości wyboru diet specjalnych i zróżnicowania kalorycznego .

Polska stoi na czele rynku europejskiego

* Raport „Jak odżywiają się Polacy? Kukuła Healthy Food 2020” na podstawie badania przeprowadzonego w 2020r. przez ogólnopolski instytut badawczy na grupie 1020 Polaków w wieku 18-65 lat.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA