Gowin ogłasza zasady Polityki Przemysłowej Polski

Polityka Przemysłowa Polski impulsem do rozwoju

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii rozpoczęło prace nad Polityką Przemysłową Polski. To będzie nowy impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki - podkreślił Jarosław Gowin podczas konferencji prasowej.

- Nowe technologie stworzą nowe miejsca pracy. Kluczowe znaczenie będzie miała zmiana kompetencji pracowników - dodał Gowin.





Jakie będzie 5 osi rozwojowych Polityki Przemysłowej Polski?

Polityka Przemysłowa Polski powstaje w ramach Planu dla Pracy i Rozwoju.

Plan dla Pracy i Rozwoju będzie kluczowym instrumentem Strategii Produktywności wypełniającej istotną treścią Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

5 osi rozwojowych Polityki Przemysłowej Polski to:

cyfryzacja, która usprawni działalność przemysłową – od projektowania produktów aż do zmiany modeli biznesowych; bezpieczeństwo – celem Europy i Polski musi być odtworzenie zdolności produkcyjnych m.in. określonych wyrobów farmaceutycznych czy medycznych; lokalizacja produkcji przemysłowej – skrócenie łańcuchów dostaw oraz dywersyfikacja źródeł surowców i półproduktów będzie trendem zapewniającym stabilność zdolności produkcyjnych Europy; Zielony Ład, który stwarza szansę dla polskich producentów – zarówno dostawców ekologicznie produkowanych towarów, jak i producentów nisko i zeroemisyjnych rozwiązań technologicznych; nowoczesne społeczeństwo - pomnażające kapitał społeczny oparty na zaufaniu, współpracy, budowaniu więzi społecznych. Dla rozwoju takiego społeczeństwa niezbędne jest regularne aktualizowanie lub zmiana umiejętności i kompetencji pracowników.

Jakie mają być efekty Polityki Przemysłowej Polski?

Efektami wprowadzonej Polityki Przemysłowej Polski mają być:

rozwój polskiego przemysłu i zwiększenie jego innowacyjności,

wzmocnienie odporności gospodarki na wstrząsy,

poprawa globalnej konkurencyjności polskiej gospodarki \

Założenia PPP mają być opracowane wspólnie z przedsiębiorcami.

Co to jest Biała Księga Rozwoju Przemysłu?

– Biała księga zidentyfikuje najuciążliwsze bariery dla działalności przemysłowej w naszym kraju. Wnioski i rekomendacje przyjęte w jej ostatecznej wersji posłużą do opracowania Polityki Przemysłowej Polski w perspektywie do roku 2030. Staną się też podstawą do niezbędnych zmian legislacyjnych. A także posłużą do zbudowania katalogu instrumentów dopasowanych do potrzeb rozwojowych poszczególnych branż – wyjaśnia wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Jak powstanie Biała Księga Rozwoju Przemysłu?

Biała Księga Przemysłu powstanie w efekcie konsultacji z przedsiębiorcami, przedstawicielami przemysłu, ekspertami, naukowcami i organizacjami pozarządowymi. Pierwszy etap konsultacji, którego efekty zostaną wykorzystane do stworzenia Białej Księgi, potrwa do 31.01.2021 r. Kolejne wersje Białej Księgi będą przedstawiane organizacjom przedsiębiorców do konsultacji.

Konsultacje Białej Księgi Rozwoju Przemysłu

Uwagi, pomysły i komentarze, które posłużą do opracowania Białej Księgi można nadsyłać do 31 stycznia 2021 r. Formularz dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Analizą nadsyłanych propozycji zajmie się zespół koordynowany przez wiceministra Roberta Tomanka. Efektem prac zespołu będzie przygotowanie Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. Ten dokument również trafi do konsultacji. Ostateczna wersja Białej Księgi będzie natomiast stanowiła podstawę do opracowania Polityki Przemysłowej Polski.

Przemysł najsilniejszym elementem gospodarki

– Polska jest wysoko uprzemysłowionym państwem. Udział sektora wytwórczego w wartości dodanej wytwarzanej w naszym kraju wyniósł w 2019 r. 18,9% wobec wartości dla całej UE równej 15,5%. Wartość dodana w sektorze przemysłowym od 2015 r. rośnie (w cenach stałych) o średnio 3,9% rocznie. Pod względem liczby pracujących w tym sektorze różnica między nami a unijną średnią jest jeszcze większa – u nas pracownicy przemysłowi stanowią 20,5% wszystkich pracujących, podczas gdy w całej UE – 13,6%. W wartościach absolutnych oznacza to, że w Polsce w sektorze wytwórczym pracuje 3,35 mln osób - mówi wiceszef resortu rozwoju, pracy i technologii, prof. Robert Tomanek.

– Choć dziś obserwujemy dynamiczny rozwój usług opartych na IT, to przemysł wciąż najsilniej wpływa na kondycję naszej gospodarki w długookresowej perspektywie. W szczególności o sile polskiego przemysłu dobrze świadczą wyniki uzyskane w kryzysowych warunkach roku 2020. Unia Europejska w dokumencie „Nowa strategia przemysłowa dla Europy” uznała silny sektor przemysłowy za czynnik napędzający gospodarkę i gwarant suwerenności ekonomicznej. Zgadzamy się z tą diagnozą i wyciągamy z niej wnioski - podsumowuje.

