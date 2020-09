Praca zdalna wciąż obowiązuje na niejasnych zasadach

Zlecanie wykonywania pracy w formie zdalnej umożliwia pracodawcom art. 3 ustawy covidowej. Ma on obowiązywać jeszcze przez okres stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a także 3 miesiące po jego odwołaniu. Wprawdzie nie wiadomo, kiedy stan epidemii zostanie zniesiony, ale pewne jest to, że podstawa prawna stosowania pracy zdalnej będzie obowiązywała jeszcze przez 3 miesiące od czasu jego zakończenia. Oznacza to, że przepisy dotyczące pracy zdalnej wciąż mają charakter czasowy.

Praca zdalna nie taka tymczasowa

Przedłużenie czasu obowiązywania podstawy prawnej zlecenia pracy zdalnej to dobra i zła wiadomość. Dobra, bo pracodawcy mogą oprzeć swoje decyzje o wprowadzeniu pracy zdalnej w firmie na regulacji prawnej, a zła, bo ta regulacja nadal ma charakter tymczasowy. Co więcej, przepisy dotyczące pracy zdalnej wciąż budzą wątpliwości interpretacyjne. Przez bliżej nieokreślony czas pracodawcy będą w dalszym ciągu musieli się zastanawiać co oznacza, że pracownik ma posiadać „umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe” do wykonywania takiej pracy, a pracodawca powinien zapewnić „obsługę logistyczną pracy zdalnej”.

Praca zdalna a BHP

Przedsiębiorcy będą zastanawiać się również, czy warto dalej inwestować w sprzęt i zabezpieczenie techniczne w celu umożliwienia ochrony oraz przepływu wszelkich tajemnic i informacji dotyczących przedsiębiorstwa. Takie decyzje w dobie kryzysu musi poprzedzać pewność co do zapisu tych regulacji w prawie na stałe.

– Inwestycje w sprzęt i ochronę danych z pewnością ożywią gospodarkę, jednak nie będą one efektywne, gdy okaże się, że praca zdalna będzie tylko tymczasowym rozwiązaniem – zauważa Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP.

Ustawodawca nie doprecyzował także przepisów dotyczących BHP i ekwiwalentu przy pracy zdalnej. Tymczasem taki zamysł pojawił się na etapie prac nad Tarczą 4.0.

– Te kwestie wciąż będą budziły wątpliwości i mogą skutkować w przyszłości roszczeniami ze strony pracowników. Dlatego będą wymagały odpowiednich rozstrzygnięć również na gruncie prawnym – dodaje Wioletta Żukowska-Czaplicka, ekspert ds. regulacji Pracodawców RP.

Uregulowania pracy zdalnej w Kodeksie pracy jako nowej formy organizacji pracy domagają się zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Wykonywanie pracy zdalnej na stałe zagościło w naszej rzeczywistości. To, co kiedyś było mało popularną alternatywą, stało się wręcz koniecznością.

