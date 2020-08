Firmy przyśpieszają cyfryzację i przenoszą biznes do internetu

Giganci handlu elektronicznego w Chinach tacy jak Meituan Dianping, Alibaba i JD zyskują - donosi serwis internetowy stacji CNBC. Podczas pandemii koronawirusa handel przenosi się do internetu, a firmy przyspieszają cyfryzację.

Coraz więcej firm w sieci

Największa firma świadcząca w Chinach usługi dowozu towarów na żądanie Meituan Dianping w drugim kwartale tego roku odnotowała zysk netto w wysokości 2,2 mld juanów (319,5 mln USD). To wzrost o ponad 152 proc. rok do roku - podaje CNBC. Najszybciej wzrosły przychody generowane przez segment dostaw jedzenia (65 proc.), gdyż w czasie pandemii koronawirusa znacząco wzrosło zainteresowanie dowozem posiłków do domu. Zwiększyła się również liczba firm, które korzystają z platformy Meituan do dystrybucji swoich towarów i usług. Według CNBC w drugim kwartale w stosunku rok do roku jest ich o 110 proc. więcej.

Szybkość ma znaczenie

Koncern Alibaba poinformował o przychodach w wysokości 153,7 mld juanów za drugi kwartał, co stanowi wzrost o 34 proc. w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym. Wzrost przychodów Alibaby w drugim kwartale był szybszy niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku - notuje stacja.

Firma JD, która jest według CNBC bezpośrednim konkurentem Alibaby, również odnotowała wzrost przychodów. W drugim kwartale wyniosły one 16,4 mld juanów, co przekłada się na wzrost rok do roku o ponad 2,5 tys. proc.

