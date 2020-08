Mniejsze dochody z VAT - Polska cofnęła się o 4 lata

Jak poinformował Minister Finansów dochody z podatku VAT wyniosą w tym roku ok. 170 mld zł. To oznacza spadek o 6 proc. w porównaniu do 2019 r. Jednocześnie Ministerstwo Finansów prognozuje, że w 2020 r. najważniejszy komponent bazy podatkowej VAT, tj. konsumpcja prywatna zmniejszy się nominalnie o ok. 1 proc.. Jednak z drugiej strony zakładany jest wzrost inwestycji publicznych i konsumpcji publicznej. Łącznie makroekonomiczna baza podatkowa VAT nominalnie będzie na zbliżonym poziomie w porównaniu do roku poprzedniego.

To oznacza, że w bieżącym roku luka VAT wzrośnie do poziomu prawie 36 mld zł. W ujęciu procentowym oznacza to wzrost z poziomu 12 proc. do ponad 17proc. Luka VAT rośnie więc o prawie 11 mld zł. To oznacza, że cofamy się do poziomów notowanych na przełomie 2016/2017 roku.

Kryzys pokazuje, że efekty uszczelniania podatków silnie zależą od cyklu koniunkturalnego. Trwałe utrzymanie wysokiej ściągalności nie jest więc takie łatwe i oczywiste. To stawia pod znakiem zapytania opieranie wydatków socjalnych na efektach uszczelniania podatku mierzonych luką VAT. Okazuje się, że te efekty silnie zależą od cyklu koniunkturalnego, a wydatki socjalne niezależnie od recesji i kryzysu są ogromne. Okazuje się, że łącznie od 2015 r. efekty uszczelniania VAT na koniec 2020 r. to jedynie ok. 11 mld zł. To zaledwie jedna czwarta programu 500+ nie mówiąc już o 13-tej, 14-tej emeryturze.

Dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP

