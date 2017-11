Wirtualna czy stacjonarna centrala telefoniczna, czyli jak zaoszczędzić na biznesowych rozmowach?

Dobra centrala telefoniczna to szereg możliwości przekierowania i monitorowania połączeń w czasie rzeczywistym, system IVR i szybki dostęp do billingów. To praktyczne narzędzie, które usprawni pracę i ograniczy koszty. Musi się opłacać, bez tego tracisz pieniądze.

Jaką centralę telefoniczną wybrać – wirtualną czy stacjonarną?

Zajmując się dostawą usług IT w obszarze telekomunikacji skonsultowaliśmy z przedsiębiorcami, jakie kwestie są dla nich najistotniejsze przy wyborze właściwej centrali. Wszyscy wskazywali zgodnie trzy tematy: oszczędności, bezpieczeństwo danych i dostępność usługi.

Jakie są koszty centrali?

Podstawowe pytanie na start: co się bardziej opłaca – centrala stacjonarna czy wirtualna? Jeśli Twoja firma wykonuje wiele połączeń do Klientów, na pewno jesteś świadomy, jakie koszty generuje umowa ze standardową telefonią.

Wybór stacjonarnej centrali wiąże się z zakupem i utrzymaniem sprzętu, opłatą za licencję, oprogramowanie i serwerownię. Nie wspominając już o kosztach szkolenia i wdrożenia pracowników.

Wybierając centralę wirtualną, nie trzeba kupować sprzętu, a instalacja trwa zaledwie kilka godzin. Firma nie ponosi kosztów utrzymania centrali, jej serwisu czy modernizacji. W skład kosztów wchodzi miesięczny abonament i jednorazowa opłata aktywacyjna.

Jak centrale dbają o bezpieczeństwo danych?

I tu kolejna różnica. W przypadku stacjonarnych rozwiązań telefonicznych za bezpieczeństwo składowanych danych w pełni odpowiada Twoja firma. Centrala wirtualna zapewnia spokój w zakresie ochrony danych o tyle, że tu za bezpieczeństwo prawnie i finansowo odpowiada dostawca.

Jaka jest dostępność centrali?

Dostępność stacjonarnej centrali możliwa jest najczęściej w ramach jednej lokalizacji. Są rozwiązania, które pomagają osiągnąć podobną dostępność jak chmurowe centrale, ale wówczas firma musi samodzielnie zadbać o łącze IP, adresację, konfigurację itd.

Wirtualna centrala telefoniczna pozwoli Ci zarządzać połączeniami w firmie z dowolnego miejsca na świecie, w sposób szybki, prosty i bezawaryjny. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu.