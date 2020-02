Jak założyć lodziarnię? Najłatwiej w sieci franczyzowej

Lodziarnia w sieci franczyzowej

Pierwszym krokiem, jaki należy poczynić, jest wybór sieci franczyzowej. Nie warto jednak, aby decyzja zapadła wyłącznie na podstawie ofert, które znajdziemy w internecie. Nic nie zastąpi bowiem osobistego kontaktu z przedstawicielem sieci. Jak przebiega taka rozmowa?

– Na początku przyszli franczyzobiorcy zwykle kontaktują się z nami telefonicznie. Podczas pierwszej rozmowy jesteśmy w stanie omówić najważniejsze założenia, przewidywane opłaty oraz wymagania. Wstępnie rozeznajemy się także w planowanej lokalizacji czy szacowanych kosztach inwestycji. W miarę możliwości w krótkim terminie umawiamy się na spotkanie, aby doprecyzować resztę szczegółów – mówi Monika Zalewska, manager rozwoju LodyBonano, największej franczyzy lodowej w Polsce.

Podczas takiego spotkania mamy szansę dokładnie zapoznać się z ofertą franczyzową i krok po kroku przeanalizować wszystkie jej punkty. Dowiemy się ponadto, jak przebiega adaptacja lokalu, co zapewnia franczyzodawca, a o co musimy zadbać sami. Możemy także poznać specyfikę poszczególnych konceptów i wybrać ten, który najlepiej spełnia nasze oczekiwania.

– W naszej sieci proces otwarcia nowego punktu zamyka się w 5 krokach, które hasłowo można streścić jako: lokalizacja, umowa, adaptacja lokalu, szkolenie franczyzowe oraz akcja promocyjna. Na wszystkich tych etapach służymy franczyzobiorcom pełnym wsparciem – od przygotowania indywidualnego planu zagospodarowania lodziarni oraz jej reklamy zewnętrznej, przez atrakcyjne formy finansowania maszyny do lodów, aż po zatowarowanie i szkolenie – tłumaczy przedstawicielka LodyBonano. – Już z pierwszego spotkania nasi przyszli partnerzy wychodzą z pełną wiedzą dotyczącą franczyzy oraz planem kolejnych działań, jakie powinni wdrożyć, jeśli zdecydują się na współpracę.

Jak wybrać najlepszego franczyzodawcę?

Kiedy zyskamy rozeznanie w ofertach franczyzowych, stajemy przed wyborem konkretnej sieci. Na co, oprócz dogodnych warunków finansowych, warto jeszcze zwrócić uwagę? Przede wszystkim na historię danej firmy.

Dobrze jest, jeśli marka działa na rynku od kilku lat, posiada rozbudowaną siatkę punktów i prowadzi działania marketingowe. Zyskujemy w ten sposób pewność, że wchodzimy w sprawdzony biznes, a franczyzodawca posiada doświadczenie, które pozwoli nam uniknąć niepotrzebnych błędów.

Dokładnie przeanalizujmy także umowę oraz wszystkie jej warunki. Być może znajdą się w niej zapisy, które można negocjować. Wszelkie wątpliwości warto skonsultować z prawnikiem – umowa franczyzowa jest zwykle podpisywana na kilka lat, dlatego nie należy wchodzić w coś, do czego nie jesteśmy w stu procentach przekonani.

Ile czasu zajmuje otwarcie własnej lodziarni?

Założenie punktu franczyzowego trwa zazwyczaj kilka tygodni. Czas ten obejmuje dopięcie wszystkich formalności, podpisanie umowy, prace remontowe, zakup wyposażenia, samodzielne przejście szkolenia oraz wdrożenie pracowników, a także zatowarowanie i zaplanowanie otwarcia.

– Pamiętajmy, że w branży lodowej najlepiej wystartować wraz z początkiem sezonu, który przypada na kwiecień lub maj. Wtedy jesteśmy w stanie maksymalnie wykorzystać wiosnę i lato. Jednak aby tak się stało, przygotowania warto rozpocząć dużo wcześniej, najlepiej jeszcze zimą – tłumaczy Monika Zalewska i dodaje: – Aby zachęcić franczyzobiorców do podejmowania decyzji już teraz, sieć LodyBonano przygotowała ciekawą ofertę promocyjną. Skorzystanie z niej pozwala nie tylko oszczędzić środki, ale także zyskać więcej czasu na wszelkie prace przed otwarciem.

Promocja dotyczy maszyny do lodów marki Hard-Ice, która do wyczerpania zapasów lub do końca marca 2020 r. będzie dostępna w cenie tylko 5900 zł netto. Więcej szczegółów można uzyskać u przedstawicieli sieci.

