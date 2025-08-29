REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » Czy firmy wolą pozyskiwać nowych klientów czy utrzymywać relacje ze starymi?

Czy firmy wolą pozyskiwać nowych klientów czy utrzymywać relacje ze starymi?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 sierpnia 2025, 11:29
Czy firmy wolą pozyskiwać nowych klientów czy utrzymywać relacje ze starymi?
Czy firmy wolą pozyskiwać nowych klientów czy utrzymywać relacje ze starymi?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Trzy czwarte firm w Europie planuje zwiększyć wydatki na narzędzia lojalnościowe, jak karty podarunkowe. W Polsce tylko 4% firm B2B stawia na budowanie relacji w marketingu, co – zdaniem ekspertów – jest niewykorzystanym potencjałem, zwłaszcza przy rosnących kosztach pozyskania klientów.

Lojalni klienci, duże zyski

Zeszłoroczne badanie przeprowadzone przez firmę doradczą Alvarez & Marsal wykazało, że firmy inwestujące w budowanie relacji notują wyższe przychody. Mowa nawet o wzroście w skali 10–20% rocznie. Osiągają też o 13% lepszy wskaźnik utrzymania klientów niż konkurencja, która nie stosuje takich narzędzi.

REKLAMA

Według danych PwC ci najbardziej lojalni klienci potrafią generować nawet 80% przychodów firmy. To statystyka, która coraz częściej skłania marketerów do przesuwania budżetów z poszukiwania na utrzymanie klientów.

Pozyskiwanie nowych klientów czy utrzymanie starych?

REKLAMA

Globalne dane rzeczywiście pokazują wzrost zainteresowania narzędziami do budowania relacji. Tymczasem większość firm B2B w Polsce wciąż koncentruje się głównie na pozyskiwaniu nowych klientów. Jak wynika z raportu IRSM jedynie 4 na 100 polskich przedsiębiorstw uznaje budowanie relacji za istotny cel w marketingu.

„To niewielki odsetek, biorąc pod uwagę, że lojalność klientów przekłada się bezpośrednio na przychody i stabilność biznesu” – podkreślają eksperci z Amilon, firmy, która jest liderem w dziedzinie cyfrowych rozwiązań lojalnościowych i motywacyjnych. Jak podaje serwis MarketersRemote.com, w 2023 roku programy kart podarunkowych B2B przynosiły średnio 75% zwrotu z inwestycji.

Docenianie stałych partnerów

W wielu krajach Europy firmy zwiększają budżety na prezenty niepieniężne, takie jak karty podarunkowe, vouchery czy upominki rzeczowe. Benefity tego typu coraz częściej pojawiają się też w strategiach działań wspierających retencję w B2B.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

„Firmy wiedzą, że powinny dbać o relacje z klientami, ale w praktyce rzadko przekłada się to na konkretne działania”, komentuje Karol Ziółkowski, Country Manager Amilon Polska. „Jako takie narzędzie dobrze sprawdzają się na przykład karty podarunkowe. Są elastyczne, szybkie we wdrożeniu i łatwe do dopasowania do konkretnego etapu współpracy z klientem B2B poprzez różnorodne platformy możliwe do dostosowania dla potrzeb klienta czy obrandowania jego marką”.

Według Incentive Marketing Association karty podarunkowe to dziś najczęściej stosowana forma nagrody w programach lojalnościowych i motywacyjnych. Wyprzedzają nawet nagrody rzeczowe. Polski rynek kart podarunkowych również rośnie – i to w tempie 8,6% rocznie. Jego wartość ma sięgnąć 2,07 mld dolarów do końca 2025 roku.

Eksperci z Amilon zwracają uwagę, że karty podarunkowe to narzędzie do wzmacniania relacji w wielu momentach kontaktu z klientem. Można je wykorzystać na samym początku jako zachętę do udziału w spotkaniu, prezentacji produktu czy badaniu. Pomagają też zwiększyć zaangażowanie na wczesnym etapie współpracy, gdy firma chce zaproponować rozszerzenie oferty.

Z czasem ich rola przesuwa się w stronę budowania lojalności. Firmy na całym świecie traktują je jako sposób na docenienie stałych partnerów, np. przy okazji zakończonych projektów czy rocznic współpracy. Są też sposobem na reaktywację nieaktywnych klientów w sytuacjach, gdy zwykły follow-up nie działa lub jako wynagrodzenie dla niezadowolonego klienta w celu wsparcia procesu reklamacji.

Więcej niż tylko bonus

„Firmy B2B coraz częściej pytają nas nie tyle czy warto, ale jak mądrze wdrożyć karty podarunkowe do swojej strategii”, zauważa Karol Ziółkowski. „Dla nas to najważniejszy kontekst. Karta powinna być częścią większej narracji, w której firma widzi i docenia każdego swojego klienta. Wdrożyliśmy niedawno nową technologię tworzenia i obsługi kart przeznaczoną bezpośrednio dla marek. Umożliwia ona w ramach jednego rozwiązania tworzenie, personalizację, zarządzanie i dystrybucję kart podarunkowych przy większej automatyzacji i integracji z procesami klientów (marek). Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować szerszy pakiet usług, w tym pełną obsługę programu dystrybucji kart podarunkowych dla firm i marek komercyjnych”.

Zainteresowanie takimi narzędziami to część szerszego trendu. Na całym świecie firmy B2B coraz świadomiej projektują doświadczenie klienta. Jak pokazują badania Alvarez & Marsal, przekłada się to na długofalową lojalność i wyższe przychody.

Źródło: Amilon / All 4 Comms

oprac. Kinga Olszacka
Powiązane
W 2026 r. w radach nadzorczych i zarządach musi być 33-40% kobiet [Dyrektywa Women on Board]
W 2026 r. w radach nadzorczych i zarządach musi być 33-40% kobiet [Dyrektywa Women on Board]
Co piąty Polak spełnia kryteria pracoholizmu [BADANIE]
Co piąty Polak spełnia kryteria pracoholizmu [BADANIE]
Obowiązkowy KSeF wpłynie nie tylko na sposób wystawiania faktur [KOMENTARZ]
Obowiązkowy KSeF wpłynie nie tylko na sposób wystawiania faktur [KOMENTARZ]
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: Źródło zewnętrzne
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy firmy wolą pozyskiwać nowych klientów czy utrzymywać relacje ze starymi?
29 sie 2025

Trzy czwarte firm w Europie planuje zwiększyć wydatki na narzędzia lojalnościowe, jak karty podarunkowe. W Polsce tylko 4% firm B2B stawia na budowanie relacji w marketingu, co – zdaniem ekspertów – jest niewykorzystanym potencjałem, zwłaszcza przy rosnących kosztach pozyskania klientów.
Co piąty Polak spełnia kryteria pracoholizmu [BADANIE]
29 sie 2025

Z badań przeprowadzonych przez platformę edukacyjną Centrum Profilaktyki Społecznej wynika, iż co piąty Polak spełnia kryteria pracoholizmu. Zjawisko to odbija się na rodzinach. Terapeuci coraz częściej spotykają pacjentów, którzy nie wiedzą, jak żyć razem po latach „małżeństwa na odległość”.
Zasiłek chorobowy 2025 – jakie zmiany planuje rząd
28 sie 2025

To może być prawdziwa rewolucja w systemie świadczeń chorobowych. Rząd chce, by już od 2026 roku pracodawcy nie musieli płacić za pierwsze dni choroby pracowników. Zasiłek od początku zwolnienia lekarskiego ma przejąć ZUS. Zmiana oznacza ulgę dla firm, ale jednocześnie zwiększy wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Czy pracownicy zyskają, a system wytrzyma dodatkowe obciążenia?
Obowiązkowy KSeF wpłynie nie tylko na sposób wystawiania faktur [KOMENTARZ]
28 sie 2025

Obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) obejmie wszystkich podatników (czynnych i zwolnionych z VAT), nawet najmniejsze firmy i wpłynie nie tylko na sposób wystawiania faktur - podkreśla Monika Piątkowska, doradca podatkowy e-pity.pl i fillup.pl.

REKLAMA

Boom na wynajem aut i rosnące zobowiązania firm
29 sie 2025

Wakacje pełne przygód? Kamper. Krótka wycieczka? Auto na godziny. Dojazd z dworca? Samochód na minuty. Wynajem pojazdów w Polsce rośnie, także w firmach. Jednak branża ma problemy – długi firm wynajmujących sięgają 251 mln zł i nadal rosną.
System kaucyjny od 1 października wchodzi w życie, co dla firm oznacza prawdziwą zmianę paradygmatu w obsłudze klientów
27 sie 2025

Większość Polaków uważa, że system kaucyjny to najlepszy sposób na odzyskiwanie opakowań po napojach – społeczna akceptacja jest ogromna, a oczekiwania klientów rosną. Dla sklepów i producentów to nie tylko obowiązek prawny, ale także nowe wyzwania logistyczne, technologiczne i edukacyjne. Firmy będą musiały nauczyć klientów prostych, ale ważnych zasad – jak prawidłowo zwracać butelki i puszki, by otrzymać kaucję, jak zorganizować punkt zwrotów i jak zintegrować systemy sprzedaży, aby proces był szybki i intuicyjny. To moment, w którym codzienne zakupy przestają być tylko rutyną – stają się gestem odpowiedzialności, a dla firm szansą na budowanie wizerunku nowoczesnego, ekologicznego biznesu, który rozumie potrzeby klientów i dba o środowisko.
Fundacja rodzinna bez napięć - co powinien zawierać dobry statut?
27 sie 2025

Pomimo że fundacja rodzinna jest w polskim prawie stosunkowo nowym rozwiązaniem, to zdążyła już wzbudzić zainteresowanie przedsiębiorców. Nic dziwnego – pozwala bowiem uporządkować proces sukcesji, ochronić majątek przed rozdrobnieniem i stworzyć ramy współpracy między pokoleniami, przekazując jednocześnie wartości i wizję fundatora jego sukcesorom.
Co trzecia polska firma MŚP boi się upadłości. Winne zatory płatnicze
26 sie 2025

Choć inflacja wyhamowała, a gospodarka wysyła sygnały poprawy, małe i średnie firmy wciąż zmagają się z poważnymi problemami. Z najnowszego raportu wynika, że niemal 30% z nich obawia się, iż w ciągu dwóch lat może zniknąć z rynku – głównie przez opóźnione płatności od kontrahentów.

REKLAMA

System kaucyjny od 1 października zagrożeniem dla MŚP? Rzecznik apeluje do rządu o zmiany
26 sie 2025

Od 1 października w Polsce ma ruszyć system kaucyjny, jednak przedsiębiorcy alarmują o poważnych problemach organizacyjnych i finansowych. Rzecznik MŚP apeluje do rządu o zmiany, ostrzegając przed chaosem i nierównymi warunkami dla małych sklepów.
W 2026 r. w radach nadzorczych i zarządach musi być 33-40% kobiet [Dyrektywa Women on Board]
25 sie 2025

W 2026 r. w radach nadzorczych i zarządach musi być odpowiednia reprezentacja płci. W związku z tym, że przeważają mężczyźni, nowe przepisy wprowadzają de facto obowiązek zapewnienia 33-40% kobiet ogólnej liczby osób zasiadających w radach nadzorczych i zarządach przedsiębiorstw. Czy Polskie firmy są na to gotowe? Jak wdrożyć dyrektywę Women on Boards?

REKLAMA