Składka zdrowotna i zasiłek chorobowy dla przedsiębiorców 2024 r. Czy coś się zmienia? Co najważniejsze dla przedsiębiorców?

Adam Abramowicz, rzecznik MŚP, zwrócił się do premiera Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.

Projekt zmian w składce zdrowotnej

Pierwsza z nich to projekt zmian w składce zdrowotnej. Niedawno Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Zdrowia przedstawiło założenia do tego projektu. Rzecznik MŚP ocenia te założenia pozytywnie. Zastrzega równocześnie, że finalna wersja projektu powinna zostać skonsultowana ze środowiskiem przedsiębiorców. Chodzi o to, aby była ona przyjazna biznesowi i odzwierciedlała złożoną w kampanii obietnicę przywrócenia ryczałtowej składki zdrowotnej, która powinna być częściowo odliczana od podatku lub też wysokość, której nie powinna być dotkliwa dla firm. Adam Abramowicz z niepokojem odnotowuje głosy krytyczne wobec projektu przygotowanego przez MF i MZ. Mogą one zablokować obiecane przedsiębiorcom zmiany lub też nadać im kształt niekorzystny dla firm. „Przypominam – pisze Adam Abramowicz – że dotrzymanie przez koalicję rządową obietnic składanych przedsiębiorcom podczas kampanii wyborczej to warunek odbudowy ich zaufania do państwa i rządu”.

Co z zasiłkiem chorobowym

Drugą z ważnych dla przedsiębiorców obietnic wyborczych było przejęcie przez ZUS płacenia zasiłku chorobowego od pierwszego dnia choroby pracownika. Dla firm z sektora MŚP konieczność opłaty chorobowego przez 33 pierwszych dni choroby pracownika to bardzo duże obciążenie, które niejednokrotnie prowadzi do zapaści finansowej, a w konsekwencji zawieszenia lub likwidacji działalności firmy. Jak przypomina rzecznik MŚP, Polska należy do tych krajów Unii Europejskiej, w których pracodawca najdłużej obciążony jest obowiązkiem wypłacania pracownikowi zasiłku chorobowego. „Dlatego w imieniu polskich przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MŚP, zwracam się do Pana Premiera z apelem o pilne podjęcie prac nad zmianą szkodliwych z gospodarczego punktu widzenia przepisów” – pisze Adam Abramowicz.

Źródło informacji: Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców