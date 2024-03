Wskaźnik koniunktury GUS. Gastronomia i zakwaterowanie z największym wzrostem

Zakwaterowanie i gastronomia znalazły się wśród branż, w których notowany był do tej pory dodatni wskaźnik koniunktury (informacja i komunikacja oraz finanse i ubezpieczenia).

Wskaźnik koniunktury GUS. Największy wzrost zanotowano w przypadku zakwaterowania i gastronomii

GUS zaprezentował dane na temat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w marcu br.

REKLAMA

Dane zaprezentowano w podziale na 8 obszarów: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy, handel detaliczny, transport i gospodarkę magazynową, zakwaterowanie i gastronomię, informację i komunikację oraz finanse i ubezpieczenia.

REKLAMA

W stosunku do poprzedniego miesiąca wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w ujęciu miesięcznym (według danych niewyrównanych sezonowo) poprawił się w 5 branżach a pogorszył w 3. Największy wzrost zanotowano w przypadku zakwaterowania i gastronomii – wskaźnik poprawił się z minus 6,0 przed miesiącem do 2,7. Z kolei największy spadek – z 11,1 przed miesiącem do 9,4 obecnie – zanotowano w informacji i komunikacji.

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, w niemal wszystkich branżach widoczna jest poprawa wskaźników. Największy wzrost (z minus 13,7 w marcu ubiegłego roku do 2,7 obecnie) wystąpił w zakwaterowaniu i gastronomii. Wskaźnik w ujęciu rocznym spadł w informacji i komunikacji – z 10,4 do 9,4.

Do grona branż, w których notowany był do tej pory dodatni wskaźnik koniunktury (informacja i komunikacja oraz finanse i ubezpieczenia), dołączyło w marcu br. zakwaterowanie i gastronomia – wskaźnik klimatu koniunktury (niewyrównany sezonowo) w tej branży osiągnął w marcu br. poziom 2,7.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wskaźnik koniunktury gospodarczej w marcu 2024 roku

W marcu 2024 roku wskaźnik koniunktury (niewyrównany sezonowo) dla poszczególnych obszarów gospodarki wyglądał następująco: