Od kiedy otwarte restauracje? [DATA]

Restauracje czekają na otwarcie. Działają już hotele, a do otwarcia przygotowują się restauratorzy. Na początek otwarte zostaną jedynie ogródki.

Kiedy restauracje zostaną otwarte?

Od 8 maja br swoją działalność wznowiły obiekty hotelowe, a od 15 maja otwarte zostaną ogródki w restauracjach i innych stałych placówkach gastronomicznych.

Hotele działają bez otwartej strefy restauracyjnej i welness&spa. Te zasady zawiera opublikowane już rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Otwarte, ale z limitami

W otwartych hotelach obowiązuje limit gości – maksymalnie 50 proc. zajętych pokoi.

Ograniczenia nie obowiązują dla gości będących żołnierzami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej albo wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w kraju.

Do 14 maja br. restauracje hotelowe pozostają zamknięte, posiłki mogą być serwowane tylko do pokoi, ale wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.

Także do 14 maja, lokale gastronomiczne będą mogły sprzedawać posiłki tylko na wynos.

Etapy otwierania gastronomii - terminy

Od 15 maja do 28 maja otwarte zostaną ogródki w restauracjach i innych stałych placówkach gastronomicznych.

Od 29 maja do 5 czerwca działalność będą mogły wznowić restauracje.

Reklama

W przypadku działalności ogródków restauracyjnych, jak i lokal gastronomicznych będzie obowiązywał ścisły reżim sanitarny – maksymalnie 50 proc. obłożenia lokalu, a także zachowana bezpieczna odległość między stolikami i limit osób na stolik.

Klienci będą musieli zajmować co drugi stolik i odległość między stolikami będzie musiała wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami postawiona zostanie przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA