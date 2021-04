Luzowanie obostrzeń: otwarte galerie, hotele, restauracje [HARMONOGRAM]

Osoby z niepełnosprawnością potrzebują pomocy na otwartym rynku pracy - mówi Joanna Olszewska, pomysłodawczyni kampanii "Pracodawca z sercem". Jak powinna wyglądać taka pomoc? Zapraszamy do wysłuchania podcastu

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2021 r. Nr 240, rząd Białorusi zakazał importu szeregu towarów. Władze tłumaczą to „nieprzyjaznymi działaniami wobec narodu białoruskiego”.

12 maja 2021 r. odbędzie się spotkanie on-line na temat zmian planowanych dla firm przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź co zmieni się dla przedsiębiorców.

Umorzenie opłaty za holowanie pojazdu jest możliwe? W pewnym sensie tak. Niestety droga do uniknięcia wysokiej opłaty nie jest ani krótka, ani łatwa.

Leśnikowska-Jaros i Mac: W pandemii koniec dnia pracy musimy wpisać w kalendarz [PODCAST]

Co się zmieniło w nas przez rok życia w pandemii? Czy rzeczywiście pandemia spowodowała, że więcej osób zgłasza się po pomoc do specjalisty psychologa? Z jakimi problemami najczęściej borykają się pracownicy? Zapraszamy do wysłuchania podcastu