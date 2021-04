Szczepienia w firmach - terminy, wzory dokumentów, wytyczne

Konsultacje z przedsiębiorstwami

Na konferencji prasowej (21.04.21 r.) minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin wraz z przedstawicielami przedsiębiorców poinformował o najnowszych ustaleniach dotyczących szczepień pracowników w firmach.

Jak podkreślił Gowin jest zgoda na prawie wszystkie postulaty ws. szczepień w zakładach pracy zgłoszone podczas konsultacji.

reklama reklama



- Zgodziliśmy się prawie ze wszystkimi postulatami, jakie strona społeczna złożyła do programu szczepień w zakładach pracy, poza możliwością wyboru szczepionki. (...) Jedynym postulatem, którego nie możemy uwzględnić jest możliwość wyboru szczepionki - podkreślił Gowin.

Pracodawcy ani pracownicy nie będą mieli możliwości wyboru szczepionki.

Jakie dokumenty będzie musiał podpisać pracownik?

Opracowywane są właśnie wzory dokumentów, jakie pracodawca będzie musiał podpisać z pracownikiem przed szczepieniem. Wzory tych dokumentów będą dostępne w przyszłym tygodniu.

- Ostateczne szczegóły są w tej chwili dopinane. Sądzę, że najdalej na początku przyszłego tygodnia pracodawcy, a także pracownicy będą te szczegóły znali - powiedział Gowin.

Które firmy będą mogły przystąpić do programu?

Do programu szczepień pracowników będą mogły przystąpić firmy, które zbiorą min. 500 chętnych osób. Możliwe są szczepienia członków rodzin pracowników. Możliwe jest też połączenie kilku chętnych firm.

Rząd nie przewiduje, aby firmy mniejsze przystępowały do programu szczepień w zakładach pracy, ze względów logistycznych. O przekazywaniu szczepionek do firm będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

"Nie ma żadnych preferencji co do branży, nie ma żadnych preferencji co do wieku, szczepimy na masową skalę wszystkich chętnych, również dorosłych członków rodzin pracowników i robimy to tak, by akcja przebiegła w maksymalnym możliwym tempie" - podkreślił Gowin.

Jakie będą obowiązki pracodawcy?

Firmy, które zdecydują się na przystąpienie do programu szczepień będą musiały:

przeprowadzić akcję informacyjną przygotować pomieszczenie zgodnie ze wskazówkami, jakie otrzyma od podmiotu leczniczego, który będzie te szczepienia przeprowadzał zlecić szczepienia odpowiedniej przychodni, która będzie odpowiadała za szczepienia i ew. błędy wynikające z podawania szczepionki. Przychodnia będzie też zbierała informacje medyczne o pacjentach

Pilotaż programu

Na początku maja br. zostanie przeprowadzony program pilotażowy, w którym będzie uczestniczyć 8 firm - 4 prywatne i 4 spółki Skarbu Państwa. Po zakończeniu pilotażu ruszą szczepienia w firmach.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA