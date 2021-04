Powstaje Platforma Gospodarka Przyszłości

Platforma Gospodarka Przyszłości

Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski, powołał do życia Platformę Gospodarka Przyszłości.

Decyzje gospodarcze, społeczne i polityczne wpływają na siebie bardzo intensywnie, natomiast skutki odczuwane są przez pracodawców na wielu płaszczyznach życia. To właśnie obecne wydarzenia publiczne oraz działania władzy ustawodawczej, jak i wykonawczej, które coraz częściej znajdują się na styku decyzji polityczno-gospodarczych, spowodowały potrzebę powołania cross sektorowej Platformy Gospodarka Przyszłości.

Według Andrzeja Malinowskiego, Prezydenta Pracodawców RP, głównym zadaniem Platformy będzie dyskutowanie oraz opiniowanie bieżących wydarzeń z życia gospodarczego i publicznego.

Krajowy Plan Odbudowy

Tematem pierwszego spotkania Platformy Gospodarka Przyszłości będzie Krajowy Plan Odbudowy.

- Jeśli ma on decydować o stworzeniu nowych możliwości po-pandemicznych, to rozbiór jego składowych oraz sposobu zarządzania nim jest punktem wyjścia do poważnego planowania większości przedsięwzięć gospodarczych. Na poziomie wielu przedsiębiorstw będzie kluczowe, w jaki sposób i czy w ogóle będą one mogły brać udział w realizacji projektów objętych KPO - podkreślają Pracodawcy RP.

