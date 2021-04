Kolejne ułatwienia dla prowadzących biznes w Rosji

Jednolity Państwowy Rejestr Podmiotów Prawnych Federacji Rosyjskiej - dłuższy termin na zmianę danych

Ważna wiadomość dla polskich firm prowadzących działalność w Rosji: wydłużenie terminu na złożenie wniosku o zmianę danych w Jednolitym Państwowym Rejestrze Podmiotów Prawnych Federacji Rosyjskiej nastąpi 26 kwietnia 2021 r.

7 dni na powiadomienie urzędu skarbowego

Według najnowszych ustaleń firmy działające na terenie Federacji Rosyjskiej będą musiały powiadomić urząd skarbowy o zmianach w informacjach zawartych w Jednolitym Państwowym Rejestrze Podmiotów Prawnych Federacji Rosyjskiej w ciągu 7 dni roboczych od daty ich aktualizacji. Taki sam czas będzie miał indywidualny przedsiębiorca na powiadomienie urzędu w celu skorygowania informacji w Jednolitym Państwowym Rejestrze Przedsiębiorców Indywidualnych Federacji Rosyjskiej. To ogólna zasada prawa, która zacznie obowiązywać już od 26 kwietnia 2021 roku. Jak wskazują eksperci JP Business Law Firm to kolejne zmiany ułatwiające funkcjonowanie przedsiębiorstw i prowadzenie biznesu na terenie Federacji Rosyjskiej.

Obecnie w większości przypadków obowiązek ten musi zostać spełniony w ciągu 3 dni roboczych od daty zmiany danych. Zasada ta obowiązuje w szczególności przy zmianie adresu lub dyrektora osoby prawnej. Inne nowelizacje zaczną obowiązywać tego samego dnia. Na przykład, jeśli zostanie zarejestrowana nowa nazwa osoby prawnej, urząd skarbowy samodzielnie poprawi informacje o tej ostatniej w Jednolitym Państwowym Rejestrze Podmiotów Prawnych Federacji Rosyjskiej:

jako o założycielu lub członku zwyczajnym innej firmy;

o osobie, która może działać w imieniu innej firmy bez pełnomocnictwa;

o posiadaczu rejestru akcjonariuszy.

Ułatwienie dla prowadzących biznes w Rosji

„Ostatnie miesiące to szereg zmian prawnych i administracyjnych mających na celu ułatwienie funkcjonowania biznesu na terenie Federacji Rosyjskiej. Są to zarówno zmiany w mikro, jak i makro skali jak np. postępująca liberalizacja w zakresie kontroli dewizowej. W dłuższym horyzoncie czasowym może zaowocować to poprawieniem wymiany handlowej Rosji z krajami sąsiedzkimi, w tym Polską, o ile oczywiście nie będzie innych przeszkód natury geopolitycznej” - wyjaśnia Valeria Jelenska, Prezes Zarządu w JP Business Law Firm.