35 mld zł trafi do firm w ramach tarczy branżowej PFR 2.0

Rusza tarcza branżowa PFR 2.0

Co najmniej 35 mld zł trafi do przedsiębiorców najbardziej poszkodowanych przez pandemię koronawirusa. Jest zgoda Komisji Europejskiej na uruchomienie takiego wsparcia.

"My jesteśmy gotowi z tymi instrumentami już od dawna. W związku z tym teraz, kiedy notyfikacja do nas, zwrotna informacja z Komisji Europejskiej do nas dotarła, przyjmujemy w krótkim czasie odpowiednią legislację, Rada Ministrów i cały ten proces po to, żeby móc uruchomić tarczę branżową" - poinformował premier Mateusz Morawiecki.





Jak podkreślił - będzie to co najmniej 35 mld zł, czyli kwota, która "ma szansę uratować wielu przedsiębiorców i setki tysięcy miejsc pracy".

Jaki będzie podział środków?

3 mld zł zostaną przekazane do mikrofirm 1-2 osobowych, ale w kategorii do 9 pracowników.

"Kolejne 7-8 mld zł dla firm małych - od 9 do 49 pracowników i także dla firm średnich i większych - to kolejne 20 - dwadzieścia kilka mld zł" - podkreślił premier.

Będzie tarcza regionalna

Rząd zamierza przeznaczyć do 1 mld zł na „tarczę regionalną” dla regionów i samorządów, które są i będą najbardziej dotknięte przez pandemię i restrykcje z niej wynikające.

Poszczególne programy dla gmin i powiatów zostaną przedstawione w najbliższych dniach.

Konstruowane są już odpowiednie zapisy, pozwalające na emisję obligacji. Po to, żeby w krótkim czasie ten zastrzyk finansowy dotarł do potrzebujących gmin i powiatów - zaznaczył Morawiecki.

- Sytuacja w powiatach, gminach, gdzie przemysł turystyczny bardzo mocno ucierpiał i ucierpi jeszcze w styczniu, w lutym, jest specyficzna. Mamy do czynienia nie tylko z przedsiębiorcami z branż wymienionych w tarczy branżowej. Inne branże, korzystające na wzmożonym ruchu turystycznym także są i będą poszkodowane” - podkreślił premier.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem rządu ws. przeciwdziałania pandemii, od 28 grudnia br. do 17 stycznia 2021 r. obiekty hotelarskie pozostaną zamknięte; wyjątkiem będą np. wyjazdy służbowe, które trzeba będzie odpowiednio udokumentować. Zamknięte będą też m.in. wyciągi narciarskie

Do tej pory w ramach pierwszej tarczy antykryzysowej przekazano ponad 150 mld zł w różnych instrumentach dla firm, w tym 60,8 mld zł w bezpośrednim zastrzyku finansowym z tarczy finansowej PFR.

