Firmy mogą składać wnioski do ZUS o odroczenie terminu płatności

ZUS: można złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek

Płatnicy, którzy czekają na wejście w życie przepisów o zwolnieniu ze składek za listopad br., mogą złożyć wniosek do ZUS o odroczenie terminu płatności, np. o miesiąc – podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Prace nad kolejną tarczą antykryzysową

Regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis poinformowała, że chodzi o przedsiębiorców, dla których termin na opłacenie należności do ZUS za listopad upływa 10 i 15 grudnia. Są to m.in. osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie.

Rzecznik podkreśliła, że przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 6.0 po poprawkach zarówno na etapie prac sejmowych, jak i senackich, oczekują obecnie na swój ostateczny kształt. Przewidują one m.in. zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. dla płatników działających pod określonymi kodami PKD.

"Prace nadal są w toku, a zbliża się termin płatności składek, więc apelujemy do właścicieli firm, którzy czekają na wejście w życie przepisów o zwolnieniu ze składek za listopad i nie wiedzą, czy mają opłacać składki, czy nie, żeby złożyli wniosek do ZUS o odroczenie terminu płatności np. o miesiąc" - powiedziała Kowalska-Matis.

Ulga bez opłaty prolongacyjnej

Rzeczniczka zapewniła, że płatnik, który złoży wniosek przed terminem płatności składek, po zawarciu umowy nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Ulga ta będzie również udzielana bez opłaty prolongacyjnej. ZUS deklaruje, że wnioski będą załatwiane najszybciej jak to możliwe, a można je składać z domu poprzez indywidualne konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

"Kolejna tarcza branżowa wciąż nie weszła w życie, a zbliżają się terminy zapłaty składek za listopad. Dzięki złożeniu wniosku płatnicy działający w branżach, które zostały uwzględnione w projekcie tarczy branżowej (zarówno na etapie prac sejmowych, jak też zaproponowanych w poprawkach Senatu) nie będą musieli płacić należności do ZUS za ten okres, tylko zaczekają na wejście w życie ostatecznego kształtu przepisów" - wyjaśniła rzeczniczka.

Kiedy opłacone składki zostaną zwrócone?

Płatnik może również zdecydować się na opłacenie składki za listopad w terminie, a później wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek za ten miesiąc. Wówczas - zgodnie z projektowanymi przepisami - opłacone składki zostaną mu zwrócone.

"Jeżeli natomiast okaże się, że płatnikowi nie przysługuje zwolnienie z opłacania składek za listopad i opłaci je po terminie płatności, to będzie mógł wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od naliczania odsetek. Będzie mógł także wystąpić z wnioskiem o rozłożenie składek na raty" - dodała rzeczniczka.

Zwolnienia z ZUS i świadczenie postojowe

Narzędzia pomocowe, jakie zaproponowano w ustawie, to zwolnienia z ZUS, świadczenia postojowe (ok. 2 tys. zł miesięcznie), tzw. małe dotacje w wysokości 5 tys. zł, czy dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 tys. zł. Obejmują one zarówno osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia, ale zlecenia, od którego płacone są składki na ubezpieczenia społeczne. Tarcza przewiduje również rekompensaty dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu opłaty targowej.

