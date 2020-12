131 wniosków przedsiębiorców o dofinansowanie

131 wniosków o wsparcie z Tarczy Antykryzysowej

Jak poinformował Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - w listopadzie br. podkarpaccy przedsiębiorcy złożyli 131 wniosków na dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. Opiewają one na ponad 7 mln zł dla 1 748 osób.

Przedsiębiorcy złożyli wnioski z powodu m.in. obniżonego czasu pracy, przestoju ekonomicznego oraz na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem.





Jak podkreślił Czop, od uruchomienia Tarczy urząd wypłacił podkarpackim przedsiębiorcom łącznie ponad 475,5 mln zł. „Zrealizowaliśmy 2786 wniosków, które zakładały pomoc dla 125 149 pracowników” – zaznaczył.

Jak wynika z danych WUP, największe sumy zostały wypłacone przedsiębiorcom w maju br. i czerwcu br., było to odpowiednio 106 i 107 mln zł.

Nowe uproszczone wnioski

Od końca czerwca, po wprowadzeniu tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0, można składać nowe, uproszczone wnioski o dofinansowanie.

„W stosunku do wcześniejszych nie ma wymogu obniżania wymiaru czasu pracy ani zawierania porozumień z załogą. Jednocześnie wciąż istnieje, równolegle, możliwości ubiegania się wsparcie na dotychczasowych zasadach” – powiedział Czop.

Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej udzielały również Powiatowe Urzędy Pracy na Podkarpaciu. Do tych urzędów złożono ponad 120 tys. wniosków. Jak zaznaczył Czop, znaczna ich część - ponad 86 tys. to wnioski o mikropożyczki do 5 tys. zł.

Największą liczbę wniosków złożono do urzędów w: Rzeszowie, Krośnie, Mielcu, Dębicy, Przemyślu i Jarosławiu.

Kwota wszystkich wypłaconych przez podkarpackie Powiatowe Urzędy Pracy środków w ramach Tarczy Antykryzysowej wynosi ponad 759 mln zł.

„Zatem łączna kwota wypłaconego wsparcia dla podkarpackich przedsiębiorców w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej od 1 kwietnia br. do końca listopada br. to ponad 1, 2 mld zł” – powiedział Czop.

