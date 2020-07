Sektor gier video otrzyma ponad 150 mln złotych dotacji

Celem programu sektorowego GameINN jest zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora producentów gier video na rynku globalnym w perspektywie do 2023 roku. Został zainicjowany przez Porozumienie Polskie Gry. Odpowiednio przygotowana agenda badawcza programu sprzyja zgłaszaniu ciekawych i ambitnych propozycji. Program pozwala rodzimym innowatorom realizować nowatorskie projekty w obszarach takich jak m.in.: projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo, zastosowania Sztucznej Inteligencji, nowe narzędzia i mechanizmy interakcji czy rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny. W ramach wszystkich 4 konkursów GameINN dofinansowania w wysokości 474,3 mln zł przyznano 150 projektom.

Celowane wsparcie z Funduszy Europejskich

Uruchomiony w 2016 roku GameINN jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dzięki Funduszom Europejskim polscy twórcy z branży gamedev z powodzeniem rozwijają swoje pomysły. Od pierwszego konkursu program cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Ubiegający się o dofinansowanie przedsiębiorcy lub konsorcja z udziałem jednostek naukowych w każdym z konkursów reprezentowali wysoki poziom, co już trzykrotnie doprowadziło do zwiększenia budżetu konkursu w chwili jego rozstrzygnięcia. Tym razem to rekordowe ponad 54 mln zł, z których w przeważającej większości skorzystają firmy z sektora MŚP. W poprzedniej edycji było to o 20 mln zł, a w I konkursie o 37 mln zł więcej niż zaplanowano.

Rekordowy wynik

W czwartym konkursie GameINN o dofinansowanie sięgające nawet ponad 15 mln zł mogli się ubiegać przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z udziałem jednostek naukowych. Do NCBR wpłynęła rekordowa, największa w historii programu liczba wniosków

o dofinansowanie. To 93 wnioski, złożone w 90% przez firmy z sektora MŚP. - Wysoki poziom złożonych projektów i o ponad 50% wyższa niż planowana wartość przyznanego dofinansowania to potwierdzenie trendu rozwojowego polskiego sektora gamedev. Zwiększanie innowacyjności polskich firm i jednostek naukowych tworzących i rozwijających technologie dla tej

i innych branż jest możliwe dzięki wsparciu z programu GameINN, jak i innych programów realizowanych przez NCBR. Trwałe wpisanie prac B+R w strategie biznesowe firm to warunek rozwoju przedsiębiorstw i całych branż w dłuższym horyzoncie czasowym - podkreśla dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr inż. Wojciech Kamieniecki.