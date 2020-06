Wniosek o wsparcie z tarczy 4.0 tylko przez internet

Czwarta odsłona tarczy antykryzysowej wprowadziła dużą zmianę w kwestii sposobu składania wniosków o wsparcie związane z pandemią COVID-19. Od środy (24 czerwca) można przekazywać je do ZUS wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Dotyczy to m.in. dodatku solidarnościowego, świadczenia postojowego, zwolnienia ze składek (uwaga: wnioski tylko do 30 czerwca), udzielenia ulgi bez opłaty prolongacyjnej oraz odstąpienia od naliczania odsetek za zwłokę. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą założyć profil na PUE w placówce ZUS. W zakładaniu kont będą pomagali pracownicy Zakładu.

2,5 mld zł pomocy dla regionu mazowieckiego

Z zapisów tarczy antykryzysowej skorzystało już wielu mieszkańców województwa mazowieckiego. Do tej pory umorzono w regionie blisko 2 mld zł składek dla przeszło 293 tys. podmiotów, a kwota wypłaconych świadczeń postojowych sięgnęła 531,5 mln zł. Warto podkreślić, że wnioski, które klienci ZUS złożyli elektronicznie, były z zasady staranniejsze i nie zawierały tyle błędów co papierowe. Stało się tak m.in. dlatego, że formularze automatycznie wypełniają się danymi osoby, która je składa. Dodatkowo system pilnuje, aby znalazły się w nim wszystkie niezbędne informacje. Zastosowano algorytmy, które nie pozwalają na wysyłkę formularzy niekompletnych lub zawierających oczywiste błędy. Dzięki temu wnioski złożone poprzez Platformę Usług Elektronicznych były rozpatrywane szybciej, ponieważ z reguły nie wymagały przeprowadzania czasochłonnych postępowań wyjaśniających.





Platforma Usług Elektronicznych ZUS stale się rozrasta. Od marca do czerwca założono ponad 600 tys. nowych profili. Można tu więc mówić o rekordowych przyrostach, dlatego, że dotychczas przybywało przeciętnie 60–70 tys. nowych użytkowników miesięcznie. Łącznie klienci ZUS założyli już ponad 4,2 miliony profili na PUE.

Portal PUE ZUS jest elektroniczną skrzynką podawczą. Dzięki PUE można załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu. Przez Internet można też uzyskać informacje o swoich ubezpieczeniach, świadczeniach, zwolnieniach lekarskich i płatnościach. Za pośrednictwem PUE można również wysłać wnioski i dokumenty ubezpieczeniowe oraz rozliczyć składki.

