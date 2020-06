Nowe stawki VAT od 1 lipca 2020 r. – co to oznacza dla przedsiębiorców?

Nowa matryca stawek VAT wpłynie w sposób znaczący na uproszczenie w zakresie stawek VAT. Wynika to z tego, że dla poszczególnych działów nomenklatury scalonej (uwzględniających określone grupy towarowe) będzie obowiązywała jedna stawka VAT. Tym samym w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, który zawiera wykaz towarów i usług objętych stawką obniżoną 8% zamiast blisko 200 pozycji znalazły się 73, w załączniku nr 10 (dotyczącym stawki VAT 5%) zamiast 35 pozycji znalazły się 24. Co więcej, przy zmianie przepisów przyjęto zasadę „równania w dół”, co oznacza, że w przypadku konieczności zmiany stawki dla danego typu towaru ze względu na różnice między PKWiU 2008 a nomenklaturą scaloną, dokonywano zasadniczo obniżenia stawki.

Co zmieni się w zakresie klasyfikacji towarów wg nowej matrycy stawek VAT?

Od 1 lipca 2020 r. towary dla potrzeb VAT będą oznaczane przy użyciu Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Wyjdzie zatem z użycia w tym zakresie dotychczas stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008). Nowością będzie też przyjęcie zasady (z nielicznymi wyjątkami), że jedną stawką VAT będą objęte całe grupy towarowe (działy CN). Zmiana ta ma uprościć system stawek VAT i ułatwić stosowanie odpowiednich stawek VAT do konkretnych towarów. Warto zwrócić uwagę, że co roku Komisja Europejska ogłasza rozporządzeniem wykonawczym nową wersję Nomenklatury Scalonej. W 2020 r. obowiązuje Nomenklatura Scalona (CN) wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1776 z 9 października 2019 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Podatnicy będą więc musieli co roku sprawdzać, czy nie zmieniła się klasyfikacja interesującego ich towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN). Tym bardziej, że w przepisach dot. VAT nie ma normy, że zmiana CN nie powoduje zmiany stawek VAT. Tylko w przypadku towarów wymienionych w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, objętych pakietem paliwowym, znalazło się takie zastrzeżenie.

Podatnicy mogą ustalić numer CN towaru, którego nr PKWiU 2008 posiadają, przy pomocy m.in. opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny kluczy powiązań między CN a PKWiU 2015 oraz między PKWiU 2015 a PKWiU 2008. Ale to zadanie nie jest łatwe. W tym zakresie z pewnością dużą pomocą dla podatników będą przygotowane przez Infor narzędzia: Nowa matryca stawek VAT. Poniżej wskazujemy przykładowe towary i odpowiadające im stawki VAT od 1 lipca 2020 r.