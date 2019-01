Najważniejsze zmiany w przepisach dla przedsiębiorców od 2019 r.

Nowa ulga ZUS (mały ZUS), ułatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie małżonka doliczane do kosztów, obniżony CIT, mniej formalności podatkowych – to kilka przykładów zmian w przepisach, które obowiązują od 1 stycznia 2019 roku. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.

Podatki i księgowość

Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln

reklama reklama

Od 2019 roku masz możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł (dopiero nadwyżka tej kwoty byłaby rozliczana na dotychczasowych zasadach, uwzględniających maksymalnie 50 proc. w jednym roku). Obecnie stratę możesz rozliczyć w ciągu 5 kolejnych lat podatkowych, a w jednym roku w wymiarze nieprzekraczającym połowy jej wysokości. Dzięki możliwości rozliczenia straty w ciągu jednego roku kalendarzowego możesz już w jednym roku obniżyć należny podatek, zamiast rozbijania rozliczenia na mniejsze kwoty i rozciągania go w czasie.

Oto najwyżej wycenianie startupy Doliny Krzemowej w 2018 roku

Zmiany w terminach zgłaszania formy opodatkowania

Masz więcej czasu na wybór/zmianę formy opodatkowania według zasad ogólnych, liniowo alby ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 2019 roku będziesz mógł dokonać ostatecznego wyboru formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniesz pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągniesz w grudniu roku podatkowego). Dotychczas na wybór/zmianę formy opodatkowania miałeś czas do 20. stycznia danego roku albo nie później niż do dnia uzyskania pierwszego przychodu (jeśli działalność rozpoczęta była w trakcie roku).

W przypadku karty podatkowej, nadal obowiązuje termin 20 stycznia na zgłoszenie opodatkowania tą formą albo zgłoszenia zmiany tej formy na inną.

Polecamy: Kodeks pracy 2019 - komentarz

Zmiany w terminach zgłaszania kwartalnego wpłacania zaliczek

Od 2019 roku zawiadomienie o wyborze formy wpłacania zaliczek: kwartalnie i zaliczek uproszczonych (dotyczy PIT i CIT), składasz dopiero w rocznym zeznaniu. Do tej pory zmiany trzeba było zgłaszać do 20 lutego.

Zgłaszanie prowadzenia ksiąg rachunkowych

Jeśli zdecydujesz się na prowadzenie ksiąg rachunkowych pomimo, że nie masz takiego obowiązku (nie przekroczyłeś limitu 2 mln euro przychodu), informacje przekazujesz dopiero w zeznaniu podatkowym (za rok, w którym korzystałeś z tego rozwiązania).

Ułatwienia dla "ryczałtowców"

Jeśli jesteś „ryczałtowcem” od 1 stycznia 2019 r. nie musisz już prowadzić