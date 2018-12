Stawka CIT 9% dla przedsiębiorców od 2019 r.

W dniu 13 listopada 2018 r. Prezydent podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w ustawie są realizacją ogłoszonej przez resort finansów polityki tzw. "3P" w prawie podatkowym. Według jej autorów ma za tym iść przede wszystkim przejrzystość, prostota i przyjazność systemu podatkowego.

Szczególne znaczenie ma zmiana polegająca na obniżeniu stawki podatku CIT z 15% do 9% w odniesieniu do małych podatników oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Nowa stawka będzie obejmowała przychody (dochody) inne niż z zysków kapitałowych, a więc wyłącznie przychodów z tzw. działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Z preferencyjnych zasad opodatkowania będą mogli skorzystać podatnicy, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro (według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł) pod warunkiem, że będą posiadali status małego podatnika. Do opodatkowania preferencyjną stawką 9% konieczne będzie nieprzekroczenie tego limitu nie tylko w poprzednim, lecz także w bieżącym roku podatkowym. W związku z nowelizacją możliwa będzie sytuacja, w której przedsiębiorca, który za poprzedni rok osiągnął przychody poniżej limitu 1,2 mln euro, a w bieżącym roku podatkowym limit ten przekroczy, będzie zobowiązany do opodatkowania dochodów według podstawowej stawki 19%. Obniżoną stawkę podatku CIT będą mogli stosować także przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają swoją działalność przy jednoczesnym spełnieniu określonych w ustawie warunków.

Ograniczenia w stosowaniu stawki 9% spotkają podatników, którzy min. przeprowadzili działania restrukturyzacyjne w odniesieniu do spółki dzielonej oraz podatnika, który wniósł do innego podmiotu wkład na kapitał w postaci uprzednio prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych - 10 000 EUR, które zostały uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników. Ograniczenia te będą obowiązywały w roku podatkowym, w którym zostały przeprowadzone działania restrukturyzacyjne, a także w następnym.

Nowe regulacje mogą okazać się korzystne, jednak tylko dla określonych podatników. Przed skorzystaniem z obniżonej stawki CIT, podmiot powinien w pierwszej kolejności sprawdzić, czy na pewno spełnia warunki umożliwiające skorzystanie z preferencyjnych zasad.

Autor: Daria Kwiatkowska