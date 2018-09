Rząd przyjął pakiet MŚP - uproszczenia dla przedsiębiorców od 2019 r.

Status "małego podatnika” w PIT i CIT uzyskają firmy o sprzedaży do 2 mln euro rocznie (obecnie jest to 1,2 mln euro); wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodu; jednorazowo będzie można rozliczyć stratę podatkową do wysokości 5 mln zł; dla 5 mln pracowników nastąpi zniesienie obowiązku przeprowadzania okresowych szkoleń BHP w branżach, które są najmniej wypadkowe; skrócony zostanie - ze 150 do 90 dni - termin uprawniający wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT - przewiduje projekt Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, który we wtorek przyjęła Rada Ministrów. "Nie zwalniamy tempa i proponujemy kolejne rozwiązania, które ułatwią prowadzenie biznesu w Polsce. Tym razem mówimy o blisko 50 uproszczeniach z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego" – podkreśla minister Jadwiga Emilewicz.

"Wiele rozwiązań ułatwiających prowadzenie biznesu w Polsce już działa, jednak zaniedbania w tym zakresie sięgają wielu lat. Część z nich unormowała m.in. Konstytucja Biznesu czy pakiet 100 zmian dla firm. Nad rozwiązaniem kolejnych, takich jak zatory płatnicze czy niska obecność MŚP w zamówieniach publicznych, pracujemy" – mówi szefowa resortu.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym skierowany jest głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorców.

Wiceminister Mariusz Haładyj wskazuje, że ten projekt to kolejna porcja zmian przygotowanych we współpracy z samymi przedsiębiorcami, szczególnie małymi i średnimi.

"W dialogu z nimi oraz we współpracy m.in. z Ministerstwem Finansów stworzyliśmy przepisy, które poprawią płynność firm i zmniejszą obciążenia biurokratyczne w prawie podatkowym" - zaznacza.

"Obniżamy również koszty funkcjonowania pracodawców - likwidujemy obowiązek okresowych szkoleń BHP dla ponad 5 mln pracowników. Podnosimy też - ponad dwukrotnie - limit pracowników, do którego pracodawca nie musi zatrudniać specjalistów od BHP. Zmiany dotykają też prawa spółek i przepisów dotyczących rachunkowości firm. Każda zmiana odpowiada na konkretne postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców, dotyczące ich codziennego funkcjonowania" – zwraca uwagę.

Mały podatnik

Projekt noweli przewiduje podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu "małego podatnika” - z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Status "małego podatnika" daje prawo ułatwień w amortyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz do niższego opodatkowania (w CIT).