Obniżka cen cukru w 2018 r.

Z analizy ekspertów Hiper-com Poland i Instytutu Badawczego ABR SESTA wynika, że w ciągu 26 miesięcy średnie ceny kilograma cukru promowanego w sklepach spadły o prawie 32%. W badanym okresie najtaniej było w maju 2018 roku – 1,63 zł, a najdrożej – we wrześniu 2016 roku – 2,94 zł. Obniżki zaczęły się grudniu ub. roku. Dobre wiadomości dla klientów mają związek z dużą produkcją w Polsce i w innych krajach, a także z deregulacją unijnego rynku. Dzięki niskim kosztom zakupu surowca, sieci handlowe coraz częściej decydują się na okazjonalne rabaty. Takie akcje zaczęły organizować nawet małe placówki, do niedawna ich unikające. Jednak specjaliści nie są zgodni co do tego, czy obserwowany obecnie trend zdoła się utrzymać. To w głównej mierze będzie zależało od koniunktury na świecie.

Coraz taniej

Od kwietnia 2016 roku do maja 2018 roku średnia cena promowanego w sieciach handlowych cukru wyniosła 2,23 zł. za kilogram. Jednak w ciągu tego czasu znacząco spadła z 2,39 zł/kg w pierwszym miesiącu badanego okresu do 1,63 zł/kg w ostatnim. Maksimum, tj. 2,94 zł/kg, zanotowano we wrześniu 2016 roku. Od tego czasu jest coraz taniej. Według dr. Piotra Szajnera z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, korzystny dla klientów trend wynika z wysokiej produkcji w kampanii 2017/2018 – 2,3 mln ton. Przy stabilnej konsumpcji krajowej na poziomie 1,7 mln ton rocznie, wysoka podaż wywołała presję cenową.

reklama reklama

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

– Jesienią zeszłego roku zmieniły się regulacje dotyczące kwot produkcji cukru w Unii Europejskiej. Zostały zniesione limity jego wytwarzania. Wydarzenie to przełożyło się na załamanie cen towaru. Ponadto notowania produktu na światowych giełdach zniżkują. Według szacunków branży rolniczej, w tym roku produkcja cukru będzie większa od zapotrzebowania na rynku wewnętrznym. Jeśli wytwórcy nie postawią na eksport, zapewne ceny artykułu w sklepach jeszcze spadną – komentuje Monika Rybczak, Business Unit Director w Hiper-com Poland.

W ciągu pierwszych 5 miesięcy tego roku najniższe oferty można było znaleźć w gazetkach promocyjnych hipermarketów – średnio 1,70 zł/kg. Supermarkety są nieco droższe – 1,72 zł/kg. Propozycje w dyskontach opiewały na 1,79 zł/kg, a w sieciach convenience – 1,95 zł/kg. Różnica między hipermarketami i supermarketami jest bardzo niewielka, a z danych wynika, że znaczące spadki cen zaczęły się dopiero na przełomie lat 2017 i 2018.