Czy w ramach tarczy antykryzysowej można obniżyć minimalne wynagrodzenie proporcjonalnie do obniżonego czasu pracy

Ubiegając się o dofinansowanie do wynagrodzeń z WUP w ramach tarczy antykryzysowej 1.0. w porozumieniu ze Z.Z. był zapis mówiący o obniżeniu wynagrodzeniu i wymiaru etatu o 20%. Zapis ten obejmował wszystkie grupy zawodowe w firmie, w tym pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenia. Pracownicy ci, po obniżeniu wymiaru etatu do 0,80% otrzymują wynagrodzenie 2080 zł. Uwzględniliśmy tych pracowników także w załączniku do wniosku o dofinansowanie. Teraz pojawiają się komentarze, że minimalna krajowa powinna być zachowana. Art 15g ust. 6 mówi :"Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy". Czy postąpiliśmy prawidłowo?