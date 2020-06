Jak wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP

Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, którymi w szczególności są dofinansowanie wynagrodzeń i zasadniczo składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy, uprawniony podmiot może złożyć w formie:

elektronicznej na portalu praca.gov.pl lub

dokumentu papierowego, przy czym jak wynika z informacji publicznych, ze względu na istniejące ograniczenia w działalności urzędów ta forma przekazania wniosku może spowodować wydłużenie jego rozpatrzenia i w konsekwencji opóźnienie w przekazaniu środków.

Do wniosku o dofinansowanie z FGŚP należy załączyć:

kopię porozumienia zawartego z przedstawicielstwem pracowników o warunkach obniżenia wymiaru czasu pracy lub wprowadzenia przestoju ekonomicznego;

wykaz pracowników, na których pracodawca będzie ubiegał się o dofinansowanie (według wzoru określonego elektronicznie); wykaz nie może obejmować pracowników, którzy uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS (15 994,41 zł);

kopię pełnomocnictwa w przypadku osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu;

umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, która ma postać nieedytowalnego dokumentu.

Wniosek wraz z załącznikami stanowi jeden dokument, który należy podpisać za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego.

Poniżej przedstawiamy instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.

Nagłówek wniosku

W nagłówku wniosku podmiot ubiegający się o wsparcie wskazuje miejscowość i datę wypełnienia dokumentu. Numer wniosku i umowy nadaje urząd.

Adresat wniosku (część A)

Wniosek należy złożyć do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu ubiegającego się o wsparcie.

Dane podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie (część B)

W tej części dokumentu należy zamieścić dane identyfikacyjne podmiotu wnioskującego o wsparcie oraz jego reprezentantów (zgodnie z wpisem do KRS lub CEIDG). Omawiany wniosek zawiera 4 pozycje przeznaczone do wykazania reprezentacji podmiotu. Jeżeli liczba tych osób jest większa, do wniosku należy dołączyć dodatkową listę reprezentantów. Ponadto w celu usprawnienia kontaktu wnioskodawca podaje adres e-mail oraz telefon.

Osobą składającą wniosek może być zarówno reprezentant podmiotu, jak i inna osoba. Jeżeli jest dla nich wymagane pełnomocnictwo do występowania przed WUP, należy je obowiązkowo dołączyć do wniosku.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 15g, art. 31zo ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875

komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 12 maja 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. - M.P. z 2020 r. poz. 412

Alicja Kozłowska

specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziale kadrowo-płacowym