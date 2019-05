Konferencja Systemy wspierające sprzedaż i obsługę klienta (AI, CRM, CEM)

AI to kluczowy termin dla wszystkich rozwijających się przedsiębiorstw, które nie zamierzają zostać w tyle, a wręcz przeciwnie – chcą dyktować warunki. W obsłudze klienta drzemie ogromny potencjał, który już za chwilę po raz kolejny zostanie wyrwany z zimowego snu za sprawą nowoczesnych technologii.

Do tej pory prężnie obserwowaliśmy współpracę systemów CRM i CEM, które tworzyły zgraną całość. A co jeśli do nich dodamy sztuczną inteligencję?

Podczas konferencji dowiesz się, jak sprawnie działać w obszarze obsługi klienta i jak świadomie oddziaływać na jego satysfakcję.

Prelekcje podczas spotkania poprowadzą m.in.:

Krystyna Jarek - Expert – Innovation Lead, Centrum Innowacji, ING Bank Śląski

"Poznaj swoich klientów korzystając z narzędzi Service Design"

(Czy wiesz, co Twoim klientom sprawia satysfakcję? Czy wiesz, na czym im zależy wybierając i używając Twoich produktów? Czy umiesz obsłużyć równie dobrze różne grupy swoich klientów? I czy w ogóle znasz ich potrzeby?

Współczesny klient to zupełnie inny klient niż jeszcze 5 lat temu. Dynamiczne zmiany zachodzą nie tylko w biznesie. Zmieniają się też nasi klienci i ich upodobania. Dzisiaj na rynku mamy cztery silne grupy klientów – Baby Boomers, pokolenie X, Millenialsów oraz wchodzące na rynek pracy pokolenie Z. To cztery grupy, które może obsługujesz. Czy ich znasz? Czy wiesz czego potrzebują? Co im brakuje?

No właśnie, jeśli bazujesz na swojej ekspertyzie, może okazać się, że Twoje założenia mogą już być nieaktualne. Spójrz na siebie i na swoje preferencje zakupowe. Zmieniły się, prawda? Tak samo zmienili się Twoi klienci. Aby ich poznać i stale wiedzieć co u nich słychać warto być z nimi w kontakcie. Service Design to sposób, aby dostarczać do zespołów sprzedażowych i marketingowych świeżej dawki wiedzy o kliencie. Już nie poprzez firmy badawcze i ankiety, ale wysłanie pracowników do klientów – niech zobaczą ich w akcji, jak sobie radzą z Waszym produktem, kiedy go potrzebują, co im przeszkadza.)

Przemysław Tomczyk - Adiunkt, Katedra Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego

"Wartość zaangażowania klienta w relacje z przedsiębiorstwem. Propozycja modelu"

(Celem wystąpienia jest prezentacja modelu pomiaru wartości zaangażowania klienta w relacje z przedsiębiorstwem. Zaangażowanie obejmuje ogół aktywności behawioralnych klienta, takich jak zakupy, rekomendacje, aktywność w social media, dzielenie się wiedzą, wspieranie innych klientów itp.

Model umożliwia wycenę każdej z tych form dzięki połączeniu metod analizy marketingowej, finansowej i statystycznej. Otrzymane wyniki umożliwią plasowanie klientów jako mniej bądź bardziej wartościowych pod względem wszystkich działań wykonywanych w związku z ich relacją z przedsiębiorstwem.)

Wojciech Ogórek – Starszy Architekt - Pion Tech / Departament Architektury i Strategii IT, ING Bank Ślaski

Mikołaj Winkiel - Chief Evangelist, Brand24

Ponadto podczas konferencji poruszone zostaną tematy:

- Podnoszenie satysfakcji klienta

- Omnichannel Customer Management

- Sytemy CRM

- AI i ML (chatboty, wirtualni asystenci, analiza i rozpoznawanie mowy)

- Systemy Conatact center

- Aplikacje sprzedażowe

- Bezpieczeństwo danych

- Integracja rozproszonych danych

- Data Analytics

Grupa docelowa:

- Przedstawiciele instytucji finansowych, firm ubezpieczeniowych, operatorów telekomunikacyjnych, zakładów produkcyjnych i przemysłowych, portali internetowych;

- Managerowie i kierownicy zarządzający działami: marketingu, sprzedaży, IT, BOK, HR, e-commerce.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Rejestracji można dokonać tu: http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-26

Kontakt z organizatorem:

Daria Biernacka

mobile: +48/531 375 811

e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl