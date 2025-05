Aport przedsiębiorstwa do spółki z o.o. - wady i zalety

Wielu przedsiębiorców zaczyna od jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG), a z czasem – gdy firma się rozwija – decyduje się na zmianę formy prawnej. Jednym ze sposobów kontynuowania działalności w formie spółki z o.o. jest wniesienie przedsiębiorstwa jako aportu.

Na czym polega aport przedsiębiorstwa?

Aport to wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego. W tym przypadku przedsiębiorca przekazuje całe swoje dotychczasowe przedsiębiorstwo do spółki z o.o. – nowo założonej lub już istniejącej – w zamian za udziały.

REKLAMA

Zgodnie z Kodeksem cywilnym przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych służących prowadzeniu działalności gospodarczej. Może obejmować m.in. wyposażenie, towary, środki trwałe, prawa (np. własność nieruchomości, licencje), umowy z klientami, a nawet zobowiązania związane z działalnością.

Jak wygląda procedura?

1. Założenie spółki z o.o.

Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Jeśli kapitał zakładowy ma być pokryty aportem, nie można skorzystać z systemu S24.

2. Umowa przeniesienia przedsiębiorstwa

Także w formie aktu notarialnego. Przedsiębiorca przekazuje firmę na spółkę w organizacji, obejmując w zamian jej udziały.

Co z umowami i długami?

W odróżnieniu od formalnego przekształcenia, aport przedsiębiorstwa nie daje automatycznej sukcesji uniwersalnej z mocy prawa. To znaczy, że:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

● Pracownicy: Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki stanowi przejście zakładu pracy na innego pracodawcę w rozumieniu art. 23(1) Kodeksu pracy.

● Umowy z kontrahentami: Wniesienie aportu do spółki z o.o. nie powoduje automatycznego przejścia praw i obowiązków przedsiębiorcy wynikających z różnego rodzaju umów jakie wiązały go z podmiotami trzecimi na spółkę z o.o.

REKLAMA

● Należności i zobowiązania: zgodnie z przepisami, nabywca przedsiębiorstwa odpowiada solidarnie ze zbywcą za dotychczasowe długi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (do wysokości wartości nabytego przedsiębiorstwa, ustalonej w umowie aportu). W praktyce oznacza to, że jeżeli JDG miała jakieś zobowiązania (np. kredyt, zaległe faktury), to po przeniesieniu przedsiębiorstwa wierzyciel może dochodzić spłaty zarówno od dawnego właściciela (osoby fizycznej), jak i od spółki.

● Zezwolenia, koncesje: wniesienie przedsiębiorstwa do spółki jako aportu, nie przenosi koncesji, zezwoleń, licencji ani innych uprawnień wynikających z decyzji administracyjnych. Koncesje i zezwolenia są zazwyczaj związane z konkretnym podmiotem, który je uzyskał, i nie przechodzą automatycznie na nową spółkę, do której wniesiono przedsiębiorstwo.

Zalety i wady aportu

Procedura jest prostsza i szybsza niż pełne przekształcenie – de facto sprowadza się do założenia nowej spółki i podpisania umowy przeniesienia przedsiębiorstwa. Nie wymaga angażowania biegłego rewidenta ani sporządzania planu przekształcenia. Dla mniejszych firm aport bywa korzystniejszy kosztowo. Dodatkowo taka operacja jest zwykle neutralna podatkowo: wniesienie całego przedsiębiorstwa do spółki z o.o. nie jest opodatkowane VAT.

Minusem jest brak pełnej ciągłości działalności. Formalnie na skutek wniesienia przedsiębiorstwa jako aportu powstaje nowa spółka. Wiąże się to z koniecznością uzyskania nowych koncesji, zezwoleń, licencji czy podpisania aneksów do umów z kontrahentami.