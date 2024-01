Jak wypłacać pieniądze ze spółki z o.o., aby uniknąć błędów prawnych?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną i wobec tego posiada odrębny majątek od swoich wspólników, którzy z jej aktywów nie mogą korzystać w taki sposób, jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeśli zamierzają pozyskać środki finansowe ze spółki, to muszą dokonać wypłaty zgodnie z przepisami prawa, a wszelkie przysporzenie po ich stronie kosztem spółki, musi być oparte na określonej podstawie prawnej, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i innych ustaw oraz przy uwzględnieniu zapisów umowy spółki.

Odnośnie kwestii zapisów umowy spółki muszą pozostawać one w zgodzie z przepisami prawa, które w wielu przypadkach nie mogą być zmienione odmienną wolą wspólników, gdyż mają na celu ochronę wierzycieli i zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Jak wypłacić wynagrodzenie członka zarządu na podstawie powołania

Wynagrodzenie członka zarządu z tytułu powołania może być korzystnym sposobem wypłaty pieniędzy ze spółki, z uwagi na to, że w zakresie składek na ZUS jest obciążone tylko składką zdrowotną. Poza tym, uprawniony może skorzystać z kwoty wolnej od podatku, co wynika z reguły opodatkowania na zasadach ogólnych.

Wypłata wynagrodzenia z tytułu powołania wymaga podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników, które może odbyć się bez formalnego zwołania, jeśli reprezentowany jest cały kapitał zakładowy (wszyscy wspólnicy), nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia, jak również co do spraw wniesionych do porządku obrad.

Wynagrodzenie członka zarządu stanowi koszt spółki za ten okres, w którym zostało wypłacone. Spółka dokonując wypłaty przekazuje członkowi zarządu kwotę netto oraz w imieniu członka zarządu uiszcza pobrany podatek i składkę zdrowotną.

Jak wypłacić wynagrodzenie z tytułu obowiązku powtarzających się świadczeń niepieniężnych?

Ta forma pozyskania pieniędzy ze spółki z o.o. wydaje się najbardziej korzystna ze względu na to, że nawet nie jest obciążona składką zdrowotną oraz można skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Jednak istnieją dosyć znaczne niedogodności i ryzyka z nią związane.

Świadczenia nie powinny mieć charakteru ciągłego (np. wynajem lokalu dla spółki na potrzeby jej siedziby), lecz muszą być powtarzające się (np. dostarczanie w określonych odstępach czasu określonej ilości buraków do cukrowni).

Obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych należy wprowadzić w umowie spółki, nie jest to możliwe w systemie S24, stąd zachodzi konieczność sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego lub jej zmiany w takiej formie.

W związku z wykonaniem obowiązku powtarzających się świadczeń niepieniężnych wspólnik powinien otrzymać wynagrodzenie, w wysokości rynkowej, bez względu na to czy spółka osiąga zysk, czy też ponosi straty.

Jak wypłacić pieniądze na podstawie umowy o dzieło ze spółką?

]Wypłata pieniędzy na podstawie umowy o dzieło zawartej ze spółką, również może być korzystna, ze względu na brak jej oskładkowania oraz w sytuacji, gdy dzieło jest utworem, pozwalającym skorzystać z autorskich kosztów uzyskania przychodu.

Najważniejszą kwestią jest to, aby umowa zawarta ze spółką miała charakter kontraktu rezultatu, a nie starannego działania, jak w przypadku umowy zlecenia. W związku z tym, w wyniku wykonania umowy musi powstać określone dzieło np. obraz. Nie stanowią natomiast umowy o dzieło np. posprzątanie biura spółki, doręczenie przesyłki, poszukiwanie kontrahentów (nawet, jeśli w umowie zobowiązanie zostanie określone jako „znalezienie” kontrahenta), sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników itp.

Jeżeli umowa o dzieło zawierana jest ze wspólnikiem, który równocześnie sprawuje funkcję członka zarządu, to spółka nie może być reprezentowana w takiej sytuacji przez zarząd, lecz przez pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników.

Jak wypłacić dywidendę w spółce z o.o.?

Wypłata dywidendy w spółce z o.o. może zostać dokonana po zakończeniu roku obrotowego (wyjątek w tym zakresie stanowi zaliczka na poczet dywidendy, gdy zostały spełnione wymagania przewidziane w przepisach prawa). Konieczne jest sporządzenie sprawozdania finansowego i jego podpisanie przez członków zarządu oraz osobę sporządzającą.

Wypłata dywidendy wymaga uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników, który przeznacza zysk spółki na wypłatę. Jeśli w spółce występują niepokryte straty to w pierwszej kolejności zysk powinien zostać przeznaczony na ich pokrycie.

Wypłacając dywidendę spółka przekazuje wspólnikom środki netto, natomiast podatek od dywidendy wpłaca do urzędu skarbowego.

Wypłata dywidendy – w przeciwieństwie do wskazanych wyżej innych sposobów wypłacania pieniędzy ze spółki - nie stanowi kosztu spółki, a zatem jest powiązana z podwójnym opodatkowaniem – podatek dochodowy płaci spółka oraz wspólnicy otrzymujący dywidendę.

Marcin Szabłowski

adwokat

