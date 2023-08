W sytuacji, gdy spółka przechodzi czasowe problemy rozwiązaniem mogą okazać się dopłaty od wspólników wolne od podatku dochodowego, ale tylko po spełnieniu określonych warunków. Jakich?

Warunek zwolnienia z podatku dochodowego

Dopłaty mogą być wnoszone w związku z czasowymi trudnościami finansowymi spółki, potrzebą jej dokapitalizowania, koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych czy nawet pokrycia straty finansowej spółki!

Jednak, jako dopłaty w rozumieniu kodeksu spółek handlowych mogą być traktowane tylko sumy wpłacone do spółki zgodnie przepisami art. 177 i 178 KSH!

Przykład Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jednej ze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością postanowiono, że strata spółki zostanie pokryta poprzez dopłaty w kwocie ponad 600.000,00 zł. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w odpowiedzi na złożony wniosek o wydanie interpretacji podatkowej, uznał, że spółka musi odprowadzić od tej kwoty podatek (tak: Interpretacja indywidualna z dnia 3 września 2021 r., 0111-KDIB2-1.4010.242.2021.2.AR) Dlaczego? Otóż spółka ta nie spełniła warunków wymaganych przepisami kodeksu spółek handlowych.

Warunek nr 1: umowa spółki

Pierwszym warunkiem, jaki należy spełnić, to umocowanie do wniesienia dopłat w umowie spółki z o.o. W umowie spółki musi wprost znajdować się zobowiązanie do wniesienia dopłat przez wspólników. Co w przypadku, gdy umowa nie stanowi o dopłatach? W takiej sytuacji można oczywiście zmienić umowę spółki.

Warunek nr 2: wysokość i proporcja dopłat

Jeżeli w umowie znajduje się podstawa do wniesienia do spółki dopłat, to umowa ta musi także wskazywać maksymalną wysokość dopłat poprzez wskazanie ich liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału.

Warunek nr 3: uchwała wspólników

Przewidziany w umowie spółki obowiązek dokonania dopłaty realizuje się dopiero po podjęciu uchwały wspólników bezwzględną większością głosów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Jaka korzyść?

Jeżeli wszystkie wymienione warunki zostaną spełnione i spółka otrzyma środki finansowe od wspólników, to nie będą one podlegały opodatkowaniu jako przychód spółki. Ta korzyść odróżnia dopłaty od chociażby pożyczek udzielanych spółce przez wspólników.

Art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o CIT: Do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach - wartości wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy.

Zwrot dopłat

Pomimo, że dopłaty na gruncie podatkowym zdecydowanie różnią się od pożyczki to możliwy jest ich zwrot. W tym celu konieczne jest jednak spełnienie trzech warunków:

Warunek nr 1: spółka nie wykazuje straty

Jeżeli spółka wykazuje stratę, a nie posiada środków finansowych na jej pokrycie, to dopłaty nie mogą zostać zwrócone.

Warunek nr 2: uchwała wspólników

Wspólnicy muszą podjąć uchwałę w przedmiocie zwrotu dopłat precyzując termin i kwotę zwrotu.

Warunek nr 3: ogłoszenie

Zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. Oczywiście termin ten może zostać zmieniony umową spółki.

Jaka korzyść?

Zwrot dopłat podlega zwolnieniu z podatku dochodowego, zarówno na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i prawnych.

Art. 12 ust. 4 pkt 21 CIT: Do przychodów nie zalicza się: zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Art. 21 ust. 1 pkt 51 PIT: przychody otrzymane z tytułu zwrotu wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Co więcej, sprzedaż udziałów nie ma wpływu na zwolnienie z opodatkowania nabywcy udziałów. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 maja 2011 r. (II FSK 65/10) uznał, że „zwolnienie dotyczy wspólników, którzy wnieśli dopłaty do udziałów, oraz ich następców prawnych z tytułu nabycia udziałów”.

Adwokat Małgorzata Duś

Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, obejmuje stan prawny na dzień 05 sierpnia 2023 r. W żadnym zakresie nie stanowi porady prawnej, ani oferty w rozumieniu przepisów prawa. Autor dokłada wszelkich starań w celu zachowania aktualności oraz rzetelności treści powyższego artykułu, niemniej jednak nie składa żadnych gwarancji, ani nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.