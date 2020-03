Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych 2020 – kto ma obowiązek dokonać zgłoszenia i kim jest beneficjent rzeczywisty?

Kogo dotyczy obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)?

Podstawową kwestią pozostaje zatem ustalenie kto jest zobowiązany do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych. Do podmiotów zobowiązanych w rozumieniu ustawy należą:

spółki jawne; spółki komandytowe; spółki komandytowo-akcyjne; spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Obowiązek zgłoszenia do CRBR nie dotyczy zatem przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółek cywilnych (wspólników spółek cywilnych).

Co istotne obowiązek nałożony przepisami ustawy dotyczy również dokonywania aktualizacji w przypadku zmian beneficjentów.

Na kim ciąży obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych?

Obowiązek dokonania zgłoszenia ciąży na osobach uprawnionych do reprezentacji spółki. W przypadku spółek kapitałowych będzie to zarząd, natomiast w przypadku spółek osobowych obowiązek ten spoczywał będzie na wspólnikach uprawnionych do reprezentacji spółki.

Jaki jest termin na dokonanie zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do rejestru CRBR?

Jeżeli chodzi o ustalenie terminu na dokonanie zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do rejestru należy wyróżnić dwie sytuacje.

Spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie przepisów, tj. przed dniem 13 października 2019 roku, mają 6 miesięcy (licząc od dnia wejścia w życie przepisów) na dokonanie zgłoszenia do tego rejestru. Spółki, które zostały lub zostaną wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego po dniu 13 października 2019 roku zobowiązane są do dokonania zgłoszenia w ciągu 7 dni od dokonania wpisu w KRS.

Kim jest beneficjent rzeczywisty w spółce?

Zgodnie z regulacją ustawy beneficjentem osobistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku spółki – osoby prawnej, innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym spółki jest: