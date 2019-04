Wniosek do KRS - 6 przypadków w których wymagany będzie dodatkowy podpis

Wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego to codzienność każdej spółki kapitałowej w Polsce. KRS daje możliwość uzyskania informacji o każdym przedsiębiorcy podlegającemu obowiązkowi wpisu do tego rejestru. Do właściwego wydziału KRS składa się zarówno wniosek o rejestrację podmiotu jak i wnioski o zmianę danych. Na pozór podpisanie takich dokumentów wydaje się proste, ale w praktyce przysparza wiele problemów.