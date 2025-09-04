REKLAMA

Ponad 156 mln zł na zagraniczną ekspansję firm! PARP ogłasza wyniki naboru "Promocja marki innowacyjnych MŚP"

Ponad 156 mln zł na zagraniczną ekspansję firm! PARP ogłasza wyniki naboru "Promocja marki innowacyjnych MŚP"

04 września 2025, 11:50
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Ponad 156 mln zł na zagraniczną ekspansję firm! PARP ogłasza wyniki naboru
156 mln zł na ekspansję polskich firm! Zobacz, kto dostał wsparcie z PARP
fot. materiały prasowe

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opublikowała wyniki naboru w konkursie „Promocja marki innowacyjnych MŚP”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Wsparcie trafi do 183 projektów na łączną kwotę ponad 156 mln zł, które pomogą polskim przedsiębiorstwom w promocji produktów i usług na rynkach międzynarodowych.

Wszystkie pozytywnie ocenione projekty otrzymają wsparcie

Początkowo alokacja konkursu wynosiła 50 mln zł, co wystarczyłoby jedynie na dofinansowanie 51 projektów. Jednak ze względu na ogromne zainteresowanie i wysoką jakość złożonych wniosków PARP zwróciła się do Instytucji Zarządzającej o zwiększenie środków. Dzięki temu dofinansowanie otrzymały wszystkie projekty, które spełniły wymagane kryteria.

Zainteresowanie konkursem przerosło nasze oczekiwania. Liczba złożonych wniosków oraz ich wysoka jakość pokazały, że polskie firmy mają ogromny potencjał w zakresie internacjonalizacji i budowania rozpoznawalnych marek – podkreśla Krzysztof Gulda, p.o. prezesa PARP.

Co obejmują projekty?

Dofinansowane inicjatywy dotyczą m.in. promocji mebli, łodzi, słodyczy, kosmetyków, ale także elektroniki profesjonalnej, IT, branży spożywczej czy budowlanej.

Przedsiębiorcy będą obecni na największych wydarzeniach targowych na świecie, takich jak:

  • Hannover Messe i Gamescom w Niemczech,
  • High-End AV Show w Hongkongu,
  • Dutch Audio Event w Niderlandach,
  • Cosmoprof Bologna we Włoszech,
  • czy wydarzenia branż kreatywnych w Abu Dhabi i Dosze.

Najwięcej projektów zgłosiły średnie przedsiębiorstwa (79), dalej małe firmy (73) i mikroprzedsiębiorstwa (31).

Polska na eksportowej fali

Dane pokazują, że ekspansja zagraniczna firm staje się jednym z motorów polskiej gospodarki. Według raportu PARP o stanie sektora MŚP udział eksportu w PKB wzrósł z 46% w 2013 r. do 62,7% w 2022 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Tylko w pierwszej połowie 2025 r. wartość eksportu wyniosła 169,8 mld euro, czyli o 1,6% więcej niż rok wcześniej. Eksperci Krajowej Izby Gospodarczej prognozują, że w całym 2025 r. eksport urośnie o 3%, a w 2026 r. nawet o 8%.

Szczególnie dynamicznie rośnie handel z Niemcami. W pierwszym półroczu 2025 r. jego wartość sięgnęła 90 mld euro, co oznacza wzrost o 5,4% r/r.

Nowa strategia eksportowa

Rząd zakłada, że do 2030 r. udział Polski w światowym handlu wzrośnie do 2%, a liczba firm eksportujących się podwoi. Strategia skupia się na promocji polskich produktów, wsparciu w zakładaniu zagranicznych oddziałów i inwestycjach w nowe rynki.

Autorzy raportu „Nowy eksport, nowa rola dyplomacji” podkreślają, że polskie firmy coraz częściej wybierają zaawansowane formy ekspansji takie jak przejęcia, inwestycje czy zakładanie oddziałów za granicą, zamiast ograniczania się tylko do sprzedaży towarów.

Dla kogo i na co wsparcie?

O dofinansowanie mogły ubiegać się firmy z sektora MŚP działające w Polsce, reprezentujące m.in. sektory: medyczny i farmaceutyczny, budowlany, spożywczy, IT/ICT, motoryzacyjny, kosmetyczny, meblarski, lotniczo-kosmiczny czy jachtowy.

Środki mogą być przeznaczone na:

  • uczestnictwo w targach i wystawach (ze stoiskiem narodowym lub własnym),
  • organizację zagranicznych misji gospodarczych,
  • kampanie promocyjne,
  • pokazy, prezentacje i degustacje,
  • podróże służbowe pracowników,
  • budowę i obsługę stoisk wystawowych.

Poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów podróży służbowych i do 50% pozostałych wydatków kwalifikowanych.

Podstawa prawna:

ZUS ma nową listę. Te osoby stracą część świadczenia – sprawdź, czy jesteś w grupie
ZUS ma nową listę. Te osoby stracą część świadczenia – sprawdź, czy jesteś w grupie
Zakup samochodu na firmę 2025 – gotówka, leasing, kredyt czy najem? Porównanie i korzyści podatkowe
Zakup samochodu na firmę 2025 – gotówka, leasing, kredyt czy najem? Porównanie i korzyści podatkowe
Źródło: INFOR
