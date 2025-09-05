Wygoda, bezpieczeństwo, prestiż – trzy filary nowoczesnego biznesu

Cyfryzacja, zielona transformacja i konieczność reagowania na coraz szybsze zmiany rynkowe sprawiają, że współczesnym firmom potrzebne są nie tylko tradycyjne narzędzia finansowe. Przedsiębiorcy oczekują nowoczesnych rozwiązań, które usprawnią zarządzanie biznesem, oszczędzą czas i zminimalizują ryzyko. Bank BNP Paribas odpowiada na te potrzeby, oferując innowacyjne pakiety rachunków oraz prestiżową kartę Mastercard Business World Elite. To narzędzia, które pomagają firmom z różnych branż - od e-commerce, przez usługi i budownictwo, aż po handel międzynarodowy - zachować stabilność i skutecznie rozwijać biznes.

Czas na mądre decyzje: nowoczesne rozwiązania dla polskich przedsiębiorców

Rok 2025 przynosi kolejne wyzwania dla polskich firm. Choć sektor MŚP pozostaje filarem gospodarki – odpowiadając za 46,6% PKB i zatrudniając ponad 6,9 mln osób[1] - przedsiębiorcy muszą funkcjonować w warunkach rosnącej konkurencji, presji kosztowej, dynamicznych zmian rynkowych i niepewności gospodarczej. Dane GUS pokazują, że w pierwszym półroczu 2025 roku zarejestrowano rekordową liczbę nowych firm (ponad 88 tys. tylko w II kwartale[2]), jednak jednocześnie spada ich przeżywalność [3]. Oznacza to, że mimo wysokiej aktywności gospodarczej, ryzyko biznesowe jest coraz większe.

Cyfryzacja, mobilność i rosnąca liczba kontaktów międzynarodowych wymagają nowoczesnych narzędzi finansowych, które są przejrzyste i łatwe obsłudze.

- Naszą rolą jako banku jest wspieranie Klientów w prowadzeniu biznesu, a nie komplikowanie go. Dlatego wdrażamy rozwiązania, które optymalizują procesy i zwiększają efektywność oraz bezpieczeństwo działania - podkreśla Krzysztof Hok, dyrektor zarządzający Pionem Cash Management w Banku BNP Paribas.

Bank BNP Paribas stale rozwija ofertę dedykowaną małym i średnim przedsiębiorstwom - od nowoczesnych pakietów rachunków z dostępem do wielu usług, w tym GOconnect Biznes, po prestiżową kartę Mastercard Business World Elite z unikalnymi przywilejami. To kompleksowe rozwiązania, które wspierają firmy w podejmowaniu świadomych decyzji i budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Pakiety rachunków – dopasowane do Twojego biznesu

Nowe pakiety rachunków – Classic, Comfort i Premium – pozwalają dopasować zakres usług i koszty do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Prosta Taryfa sprawia, że Klienci płacą tylko za faktycznie wykorzystywane usługi i funkcje, a przejrzyste zasady dają pełną kontrole nad wydatkami.

Dzięki temu każda firma może lepiej zarządzać finansami i skoncentrować się na rozwoju.

Pakiet Classic to propozycja dla mniejszych firm, z miesięczną opłatą 24 zł (lub bezpłatnym rachunkiem przy wpływach powyżej 100 tys. zł). Obejmuje jeden darmowy rachunek pomocniczy, dostęp do bankowości online dla 2 użytkowników oraz do 20 bezpłatnych przelewów krajowych i SEPA miesięcznie. Przelewy na ZUS i US są zawsze bezpłatne. Karta debetowa Business w EUR kosztuje 3 EUR miesięcznie. To idealne rozwiązanie dla firm, które chcą kontrolować koszty i zarządzać prostymi płatnościami, jednocześnie oszczędzając na opłatach za przelewy do ww. urzędów.

Pakiet Comfort jest skierowany do średnich firm, z miesięczną opłatą 99 zł (lub bezpłatnym rachunkiem przy wpływach powyżej 300 tys. zł). Oferuje do dwóch darmowych rachunków pomocniczych, rachunek płacowy za 9 zł, dostęp do bankowości online dla 3 użytkowników oraz 100 darmowych przelewów krajowych i SEPA miesięcznie. Przelewy na ZUS i US pozostają bezpłatne. Karta debetowa w EUR kosztuje 3 EUR miesięcznie. Dzięki temu pakietowi firma, np. usługowa zatrudniająca wielu pracowników może sprawnie zarządzać płacami i realizować dużą liczbę przelewów bez dodatkowych kosztów.

Pakiet Premium skierowany do jest większych przedsiębiorstw, z miesięczną opłatą 200 zł (lub bezpłatnym rachunkiem przy wpływach powyżej 500 tys. zł). Zapewnia bezpłatne prowadzenie wszystkich rachunków pomocniczych i walutowych oraz rachunku płacowego (9 zł), bankowość online dla 4 użytkowników oraz nielimitowany dostęp za 60 zł. W pakiecie jest 500 darmowych przelewów krajowych i SEPA miesięcznie, a przelewy na ZUS i US są bezpłatne. Karta debetowa w EUR jest bezpłatna przy transakcjach powyżej 100 EUR, w przeciwnym razie kosztuje 3 EUR miesięcznie. Pakiet Premium sprawdzi się doskonale m.in. w dużych firmach handlowych działających na rynkach zagranicznych, które korzystają z bezpłatnych rachunków walutowych i licznych przelewów SEPA, co znacząco zmniejsza koszty i usprawnia międzynarodowe rozliczenia.

Pakiety oferują więcej darmowych przelewów niż konkurencja, a wariant Premium umożliwia całkowicie bezpłatne prowadzenie wszystkich rachunków. Ponadto, w ramach oferty specjalnej, po spełnieniu niewygórowanych warunków wpływów, można korzystać przez 12 miesięcy z podstawowych usług bez opłat, w tym prowadzenia rachunku, bankowości elektronicznej i przelewów krajowych. Oferta pakietów uzupełniona jest o nowoczesne narzędzia i usługi, m.in. integrujące finanse firmy z systemami księgowymi, zapewniające pełną kontrolę i automatyzację procesów.

Kompleksowa infrastruktura finansowa dla MŚP

Pakiety rachunków uzupełniają nowoczesne narzędzia cyfrowe. GOconnect Biznes automatycznie integruje system finansowo-księgowy firmy (ERP) z systemami bankowymi, eliminując ręczne wprowadzanie danych i minimalizując ryzyko błędów. Dzięki temu wszystkie operacje realizowane są w tle, bez konieczności korzystania z tradycyjnej bankowości internetowej, co znacząco oszczędza czas i minimalizuje ryzyko błędów.

Zaś rozszerzona wersja GOconnect Biznes Plus umożliwia integrację z dowolnym systemem ERP bez dużych nakładów wdrożeniowych. Cały proces jest zabezpieczony dwustronnym protokołem SSL, gwarantującym wysoki poziom ochrony danych – mówi Krystyna Zawierucha, Tribe Leaderka, Tribe e-Banking, w Banku BNP Paribas.

Z kolei aplikacja GOwadia Plus automatyzuje obsługę wadiów i procesów przetargowych – od rejestracji wpłat, przypisywania ich do przetargów, wyliczania odsetek, aż po zwroty i raportowanie. Dzięki integracji z innymi narzędziami banku, jak GOconnect Biznes i GOonline Biznes oraz funkcji Automatycznej Identyfikacji Płatności, rozwiązanie to znacząco usprawnia codzienną pracę, zwiększa bezpieczeństwo i oszczędza czas firm biorących udział w przetargach lub je obsługujących.

Mastercard Business World Elite – karta premium dla biznesu

Uzupełnieniem oferty jest karta Mastercard Business World Elite – pierwsza w Europie karta obciążeniowa tego typu dedykowana firmom z segmentu MŚP i korporacjom. Łączy prestiż i komfort w podróżach służbowych z funkcjonalnością i bezpieczeństwem. Oferując m.in.:

- dostęp do ponad 1700 saloników VIP na lotniskach w ramach Priority Pass™,

- dwukrotne w ciągu roku, przejście szybką ścieżką kontroli bezpieczeństwa - Fast Track,

- szeroki pakiet ubezpieczeń, w tym m.in. ubezpieczenie podróżne, ubezpieczenie przed nieuprawnionym użyciem karty i opóźnieniami lotów,

- usługę Mastercard ID Theft Protection™, która chroni tożsamość i dane w sieci,

- płatności zbliżeniowe i wymiany walut poprzez Apple Pay i Google Pay,

- kartę wykonaną z biodegradowalnego tworzywa

Jako karta obciążeniowa umożliwia miesięczne rozliczanie transakcji, wspierając utrzymanie płynności finansowej firmy.

Dlaczego razem działa lepiej?

Pakiety rachunków, ekosystem GO Biznes (na który składają się bankowość internetowa - GOonline Biznes, bankowość mobilna – GOmobile Biznes oraz rozwiązanie Host-to-Host - GOconnect Biznes), GOwadia i karta Mastercard Business World Elite tworzą spójną infrastrukturę finansową dla firm, na każdym etapie rozwoju. Umożliwiają elastyczne zarządzanie rachunkami, przelewy, integrację z systemami księgowymi, narzędzia analityczne online, i dedykowanego opiekuna. Dodatkowo możliwość płatności natychmiastowych 24/7 wspiera firmy w sektorach, gdzie liczy się czas, np. w logistyce, transporcie czy e-commerce.

Dzięki takim rozwiązaniom przedsiębiorcy mogą usprawniać codzienną pracę, zwiększać bezpieczeństwo i budować trwałą przewagę konkurencyjną.

- W dzisiejszym świecie nic nie działa w izolacji - sukces biznesu wymaga holistycznego podejścia i partnera finansowego, który rozumie jego potrzeby i potrafi je kompleksowo wspierać. Rozwiązania Banku BNP Paribas pomagają firmom skoncentrować się na tym co najważniejsze - rozwoju i budowaniu pozycji na rynku - podsumowuje Krzysztof Hok z Banku BNP Paribas.

[1] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2025

[2] Mniej upadłości, więcej nowych firm. Dobre informacje z GUS

[3] Stan sektora MŚP 2025: więcej firm powstaje niż upada. Polska przedsiębiorczość w liczbach % - Polskie ePłatności