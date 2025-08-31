Tańsze tankowanie od września – ORLEN wprowadza nową promocję dla kierowców

Od 1 września 2025 roku na stacjach ORLEN w całej Polsce rusza nowa akcja promocyjna. Kierowcy mogą liczyć na zniżki nawet do 20 zł przy jednym tankowaniu, a co ważne – promocja obowiązuje codziennie, przez cały miesiąc. To kontynuacja wakacyjnych rabatów, ale w nieco innej, bardziej elastycznej formie.

Nowa promocja ORLEN od 1 września – na czym polega?

Od początku września ORLEN przygotował dla swoich klientów nową formę oszczędzania. Im więcej zatankujesz, tym większy rabat otrzymasz. Zasady są proste i przejrzyste:

tankowanie 30–30,99 litrów – rabat 10 zł ,

– rabat , tankowanie 40–40,99 litrów – rabat 15 zł ,

– rabat , tankowanie powyżej 50 litrów – rabat aż 20 zł.

Nie ma limitu liczby tankowań, dlatego z promocji można korzystać wielokrotnie, a rabaty naliczane są przy każdej transakcji. To duże ułatwienie dla kierowców, którzy pokonują długie trasy i regularnie uzupełniają bak.

Jak skorzystać z rabatu na paliwo?

Aby promocja zadziałała, trzeba posiadać aplikację ORLEN VITAY. Wystarczy się w niej zarejestrować i aktywować kupon wielokrotnego użytku, który działa przez cały wrzesień. Podczas płatności przy kasie należy pokazać aktywowany kupon, a kwota zniżki zostanie odjęta od rachunku.

Co istotne, rabat nie ogranicza się tylko do paliwa. Można go wykorzystać również na inne produkty dostępne na stacjach ORLEN – wyjątkiem są jedynie alkohol i wyroby tytoniowe. Dzięki temu akcja ma szerszy charakter i pozwala na dodatkowe oszczędności również podczas codziennych zakupów w trasie.

Koniec wakacyjnej promocji – co się zmieniło?

Warto przypomnieć, że od końca czerwca do końca sierpnia 2025 roku obowiązywała inna oferta rabatowa. Kierowcy mogli tankować w weekendy ze zniżką 25 gr na litrze, a jeśli dodatkowo dokonali zakupów na stacji za minimum 5 zł, rabat rósł nawet do 40 gr na litrze. W praktyce oznaczało to oszczędność rzędu nawet 200 zł w całe wakacje, ale promocja miała swoje ograniczenia – obowiązywał limit 50 litrów na jedno tankowanie i ograniczona liczba kuponów.

Wrześniowa akcja jest bardziej elastyczna. Nie obowiązuje tylko w weekendy, ale codziennie, a jej warunki są bardziej przejrzyste. Kierowca od razu wie, jaką kwotę zyska w zależności od tego, ile litrów wleje do baku.

Dlaczego warto korzystać z promocji ORLEN?

Nowa oferta to przede wszystkim realne oszczędności w domowym budżecie. W czasach, gdy ceny paliw potrafią być dużym obciążeniem, każda możliwość zmniejszenia rachunku przy dystrybutorze jest mile widziana. Promocja skierowana jest zarówno do kierowców miejskich, którzy tankują mniejsze ilości, jak i do osób jeżdżących w długie trasy, które mogą skorzystać z najwyższego rabatu.

Akcja ma również znaczenie biznesowe – ORLEN buduje lojalność klientów, oferując im dodatkowe korzyści, a jednocześnie zwiększa sprzedaż nie tylko paliwa, ale też innych produktów dostępnych na stacjach. Kierowcy natomiast zyskują coś, czego często brakowało w poprzednich promocjach – możliwość korzystania z rabatu codziennie, bez ograniczeń ilościowych.

Wrzesień z tańszym paliwem

Wrzesień 2025 roku zaczyna się więc pozytywnie dla kierowców. ORLEN ponownie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, proponując im atrakcyjną zniżkę na paliwo i zakupy. Dzięki prostym zasadom i kuponowi w aplikacji VITAY, tankowanie staje się tańsze i bardziej przewidywalne. Kierowcy mogą oszczędzać codziennie, niezależnie od tego, czy jeżdżą sporadycznie po mieście, czy pokonują setki kilometrów w trasie.