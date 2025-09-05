REKLAMA

Strona główna » Moja firma » Biznes » Wiadomości » Webinar: Architekci zmiany

Webinar: Architekci zmiany

05 września 2025, 04:00
architekci zmiany
Webinar: Architekci zmiany
Jak dobrać zespół, który skutecznie przeprowadzi transformację?

Transformacja organizacyjna to jeden z najbardziej wymagających procesów – i nie ma tu miejsca na przypadek. Zapraszamy Cię na webinar prowadzony przez praktyków zarządzania procesem transformacji, na którym:

  • Dowiesz się, jak przejść przez zmianę „suchą stopą” i nie pogubić przy tym ludzi i wartości organizacyjnych
  • Poznasz kluczowe cechy lidera transformacji i sposoby jego skutecznego wsparcia w roli Sponsora
  • Otrzymasz wskazówki, jak budować zespoły projektowe o wysokim potencjale i na jakie cechy zwrócić uwagę
  • Zrozumiesz, dlaczego warto sięgnąć po wsparcie konsultantów zewnętrznych i w czym mogą Ci pomóc

Zapisz się TU

Źródło: INFOR
