Wnioski do KRS tylko elektronicznie – jednak od 1 marca 2021 roku!

Obecnie przedsiębiorcy chcąc dokonać aktualizacji danych dotyczących spółek w rejestrze przedsiębiorców KRS muszą wypełniać wiele papierowych formularzy i dołączać do nich odpowiednie załączniki. Praktyka pokazuje, że nie zawsze posiadają oni wiedzę, jak prawidłowo wypełnić te formularze i jakie dokumenty do nich załączyć, tak by KRS nie dokonał zwrotu wniosku. Po nowelizacji przepisów ww. ustawy postępowanie przed KRS dla przedsiębiorców odbywać się będzie tylko elektronicznie i według zapewnień Ministerstwa Sprawiedliwości dzięki temu złożenie wniosku do KRS będzie łatwiejsze, a także wpłynie to na szybsze wydanie przez KRS rozstrzygnięcia. Udostępniony system teleinformatyczny służący do ich składania ma bowiem wskazywać tzw. „pola obowiązkowe”, które należy uzupełnić, a także pomagać w prawidłowym wypełnieniu kolejnych pozycji wniosku poprzez możliwość wyboru z listy.

Znowelizowane przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2021 r. określają, że wnioski dotyczące podmiotu podlegającemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Oznacza to, że podmioty podlegające wpisowi wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nie zostają zobligowane do składania wniosków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i będą mogły nadal składać je w formie papierowej – wskazuje Barbara Bil, adwokat, Kancelaria Bil.

Warto dodać, że z dniem 1 marca 2021 r. ustawodawca wprowadza zmiany także w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Z wprowadzonych zmian wynika, że składając wniosek do sądu rejestrowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, korespondencja z tym sądem odbywać się będzie także z jego wykorzystaniem. W przypadku, gdy wniosek w postępowaniu przed sądem rejestrowym zostanie złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, to wszelkie pisma w tej sprawie również będzie trzeba wnosić tą samą drogą, z wyłączeniem środków zaskarżenia, do których rozpoznania właściwy będzie Sąd Najwyższy.

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, pismo procesowe wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się np. kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym e-PUAP. Zasada ta znajdzie również zastosowanie do wniosków składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego KRS.

Wprowadzenie zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, należy ocenić pozytywnie, bo zmiany te powinny wpłynąć na szybkość rejestrowania zmian przez KRS i poprzez to wzmocnić pewność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Moje obawy budzi jednak to, jak w praktyce będzie działał ten system teleinformatyczny i czy nie będzie zbyt często przeciążony, co uniemożliwi, np. terminowe złożenie wniosku – mówi Barbara Bil, adwokat, Kancelaria Bil. Nie pozostaje nic innego jak być dobrej myśli, bo jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy: „Oczywiście przy pierwszym skorzystaniu z systemu mogą pojawić się pewne trudności, jednak nie powinny być one większe niż przy zapoznaniu się z nowym smartfonem” – dodaje.

