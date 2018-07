Czy 60-minutowa przerwa niewliczana do czasu pracy musi być planowana w grafikach czasu pracy

Wprowadzamy dla pracowników godzinną przerwę niewliczaną do czasu pracy. Czy przerwa ta musi być planowana w harmonogramach czasu pracy? Jeśli nie, to czy w harmonogramie planujemy pracę w granicach 8 godzin (np. w godz. od 8.00 do 16.00), a przerwa będzie wydłużała te godziny pracy, czy wskazujemy, że pracownik pracuje np. od 8.00 do 17.00 i w tym czasie ma godzinną przerwę?