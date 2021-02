Śniadania online na home office coraz popularniejsze

Jak zintegrować zespół przy śniadaniu?

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Wonderful Pistachios w Wielkiej Brytanii, co druga osoba przed pandemią jadała śniadania i obiady za biurkiem, a co 10. spożywała tam trzy posiłki. Sytuacja w Polsce wyglądała zapewne podobnie. A zatem miliony pracowników biurowych każdego dnia jadały w pracy śniadania, obiady, a czasem nawet kolację. W okresie pandemii na pewno się to nasiliło. Dlatego pracodawcy dostrzegli potencjał w budowaniu relacji firmowych właśnie podczas wspólnych posiłków, kiedy pracownicy odczuwają coraz większą potrzebę integracji.

Jak wynika z raportu Activy „Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych” aż 71,1% pracowników uważa, że podczas pandemii w firmie zmniejszyła się integracja pracowników, a wśród nich 59,4% deklaruje, że potrzebuje integracji z innymi pracownikami w nowej rzeczywistości.

Zauważyliśmy, że pracodawcy poszukują obecnie sposobów, aby zintegrować zespół, któremu coraz mocniej doskwiera samotność. W nowych czasach alternatywą do wspólnych posiłków firmowych czy wyjść integracyjnych mogą być właśnie firmowe śniadania na home office. Widzimy, że takie propozycje to skuteczne rozwiązania, które stwarzają poczucie wspólnoty i mogą poprawić nastrój. Wspólne posiłki cementują więzi międzyludzkie, jak żadna inna aktywność. - mówi Jacek Kwiecień CEO z firmy Dailyfruits.

Jedzenie a kondycja pracownika

Śniadania odgrywają również ważną rolę w utrzymaniu efektywności w pracy. Pozwalają osiągnąć optymalny poziom energii do efektywnej pracy mózgu. Zaplanowane, dobrze skomponowane śniadanie zapobiega niekontrolowanemu podjadaniu słodyczy i słonych przekąsek, które poprzez wahania poziomu stężenia glukozy we krwi zaburzają koncentrację. Jak pokazują wyniki badania „Nawyki żywieniowe pracujących Polaków” firmy Dailyfruits, tylko 3% pracowników miało zapewnione śniadanie od pracodawcy. W pracy stacjonarnej Polacy najczęściej odżywiali się dość monotonnie , podczas pandemii, ze względu na pracę w domu potencjał o zadbanie o zdrowie i zróżnicowane posiłki znacznie się zwiększył.

Zła kompozycja posiłków i nieregularne ich spożywanie, nadużywanie słodyczy to obszary, w których poprawie pracodawca mógł wesprzeć pracowników dając szansę na dokonywanie lepszych wyborów żywieniowych. Coraz częstszą praktyką było na przykład zastępowanie automatów ze słodyczami na zdrowe przekąski typu owoce, warzywa i orzechy. Obecnie oprócz tego, że pracodawca może również wysyłać skrzynki ze zdrowymi produktami na home office coraz częściej organizuje również pracownikom śniadania online, aby zadbać w naturalny sposób o ich integrację między zespołami i poprawić kondycję psychiczną podczas izolacji.

Wspólne śniadania online mogą zastąpić namiastkę przerwy na kawę w pracy. Takie rozpoczęcie dnia w postaci nieformalnego spotkania towarzyskiego, podczas którego prowadzi się niezobowiązujące rozmowy powoduje, że jesteśmy bardziej zadowoleni i zrelaksowani, mamy lepsze pomysły i szybciej rozwiązujemy problemy. Warto z nich korzystać i spędzać ten czas razem, na rozmowie i integracji, której obecnie wszyscy potrzebujemy. Badania pokazują, że wspólne spożywanie posiłku wzmacnia więzi międzyludzkie i buduje wzajemne zaufanie w pracy.

