W jaki sposób pracownik na home office wykorzystuje sprzęt firmowy?

Czy pracodawcy chętnie przydzielają sprzęt firmowy?

Posiadanie sprzętu służbowego stało się dziś normą. W wielu ogłoszeniach rekrutacyjnych pracodawcy kuszą nowych pracowników zapewnieniem laptopa lub smartfona. Potwierdzają to sondaże. Według badania „Życie w pracy” aż 83% osób posiada minimum 1 służbowe urządzenie elektroniczne np. laptop, tablet lub telefon. Do celów czysto służbowych wykorzystuje je niecałe 41%. Ciekawostką jest także fakt, że wśród pracowników na wyższych stanowiskach np. dyrektorskich odsetek ten jest niższy i wynosi ok. 34%.

W jaki sposób wykorzystujemy sprzęt firmowy na pracy zdalnej?

Funkcjonalność sprzętu domowego zwłaszcza w dobie home office, gdzie granice między pracą, a życiem osobistym mogą łatwo się zatrzeć, często ulega zmianie. Prawie 60% polskich pracowników korzysta z nich również w celach prywatnych. Odsetek ten jest jeszcze wyższy w przypadku dyrektorów, czy managerów - wynosi 65,8%. Służbowy smartfon wykorzystuje do pracy ok. 51% z nas, komputer 46%, a tablet jedynie ¼. Do jakich celów zatem pracownicy wykorzystują sprzęt służbowy? Najczęściej znajdują się wśród nich: wysyłanie i odbieranie prywatnej poczty, robienie zakupów, przeglądanie mediów społecznościowych, czy robienie zakupów online. Jedno jest jednak pewne – sprzęt służbowy wykorzystywany jest intensywnej, a środowisko domowe może sprzyjać awariom spowodowanym np. wylaniem herbaty na komputer, czy upadkiem telefonu.





Jak zabezpieczyć sprzęt firmowy?

Pracodawcy zdają sobie sprawę, że sprzęt służbowy powierzony ich pracownikom może być wykorzystywane do innych celów. I choć mogą tego oficjalnie zabronić, dobrym rozwiązaniem jest także odpowiednie zabezpieczenie sprzętu. Awaria laptopa może spowodować bowiem np. utratę cennych danych firmowych, nad którymi pracowano kilka miesięcy. To z kolei wpłynie na ciągłość pracy i realizację zawartych kontraktów. Można zatem śmiało powiedzieć, że taka sytuacja stanowi prawdziwe zagrożenie dla firmy.

– Wśród firm, z którymi współpracujemy, bardzo często zdarzają się zgłoszenia dotyczące awarii powodujących problem z ponownym włączeniem sprzętu służbowego – mówi Monika Książek, reprezentująca Sieć Serwisową QUADRA-NET,

- Podczas epidemii liczba ta uległa wzrostom, co spowodowane było najprawdopodobniej wprowadzeniem formy pracy zdalnej. Z drugiej strony – usługi serwisowe sprzętu firmowego wymagają jedynie zgłoszenia, po którym sprzęt zostanie odebrany prosto z rąk właściciela, a w razie potrzeby dostarczony zostanie mu sprzęt zastępczy – mówi Książek.

Środowisko domowe nie zapewnia zwykle takich samych warunków pracy, co praca w biurze. Chętniej wykorzystujemy sprzęt służbowy do prywatnych celów, a zagrożenie awarią wzrasta (zwłaszcza gdy w pracy towarzyszą nam domownicy). To dobry moment, aby przygotować odpowiednie procedury i wdrożyć regulamin firmowy, a oprócz tego w razie potrzeby zapewnić sobie wsparcie profesjonalnego serwisu. W efekcie sprzęt firmowy, a przede wszystkim informacje na nim zawarte będą bezpieczne.

