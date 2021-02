Praca z końmi to przygotowanie do bycia liderem zespołu

Czego osoby zarządzające, liderzy mogą nauczyć się od koni?

Konie są zwierzętami stadnymi, żyją wedle ustalonej hierarchii, podobnie jak ludzie. W stadzie również jest przywódca/lider, jednak inaczej niż w przypadku ludzi, konie nie posiadają w zanadrzu różnych socjotechnik, którymi posługujemy się my. Kiedy do stada trafia nowy koń, nie ważne jest to jakiej jest płci czy koloru, paleta nierówności nie ma znaczenia.

Jest to główna lekcja, jaką mogą wyciągnąć ludzie, w tym liderzy - mówi Julia Moczak.





Ćwiczenia dla lidera

Świetnym ćwiczeniem jest pozostawienie takiej osoby pośród koni i danie mu zadania „spraw, żeby koń do Ciebie przyszedł, jak go przekonasz”, to są zadania przed którymi stają liderzy np. „jak sprawisz by pracownik Ci zaufał, czym go przekonasz, jak zbudujesz więzi?” W przypadku współpracy z końmi osoba zarządzająca pozbawiona jest narzędzi manipulacyjnych, polega jedynie na swoim instynkcie i umiejętnościach. Jest to ciekawe doświadczenie, gdyż stajemy przed sytuacją, gdzie swoją pozycję musimy wypracować, nie zostaje ona nam nadana z góry.

To też nie tak, że jeździectwo jest tylko po to by uczyć się pokory i cierpliwości, jest to sport dla wszystkich. Poza kontaktem z naturą oraz wysiłkiem fizycznym, mamy szansę na integrację z rodziną czy znajomymi, oraz ze względu na pozycję jeździectwa w opinii społecznej – prestiż - przekonuje Julia Moczak.

Czym jest bezkompromisowe połączenie?

W trakcie studiów oraz pracy uczyłam się jak stawiać cele, jak je realizować, jak zarządzać czasem, zespołem czy finansami, wszystkie te elementy po głębszej analizie wprowadzałam wiele lat wcześniej w stajni, jednak dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu mam szansę je doskonalić i wykorzystywać do celów sportowych, które od zawsze były moim priorytetem. Uwielbiam rywalizację, równie mocno jak wygrywanie. Jazda konna, wyjazdy na zawody, opieka nad koniem jest bardzo dużym przedsięwzięciem logistycznym. Jednym z przedmiotów, które rozszerzałam na studiach była właśnie logistyka, również w tym obszarze pracowałam i pisałam pracę dyplomową. Staram się łączyć jeździectwo z moim zamiłowaniem do biznesu, ekonomii i logistyki. Wbrew pozorom, jeździectwo to nie tylko konie - przekonuje Moczak.

Czego lidera mogą nauczyć konie?

Praca z końmi, przebywanie z nimi uczą pokory, cierpliwości, dokładności i wyrozumiałości. Wiele mechanizmów na linii koń – jeździec wykorzystuje z powodzeniem w trakcie pracy czy studiów, a nawet w codziennym życiu podczas zwykłych relacji międzyludzkich. Konie są świetnymi nauczycielami, ludzie nie doceniają możliwości jakie płyną z obcowania z nimi! Ja osobiście widzę wiele przełożeń między zachowaniem stadnym wśród koni a np. pracą z ludźmi. Osoby zarządzające zespołami powinny uczyć się od czterokopytnych! Mówię to z perspektywy osoby pracującej z końmi oraz mającej doświadczenie w pracy z zarządzaniem zespołami ludzi - podsumowuje Moczak

Julia Moczak – 24-letnia zawodniczka ujeżdżenia, absolwentka uczelni biznesowej w Niemczech oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Multimedalistka Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Wielokrotna medalistka Akademickich Mistrzostw Polski, dwukrotnie reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy. Do największych sukcesów zaliczyć można podwójne mistrzostwo Polski juniorów z roku 2014, brązowy medal halowych Mistrzostw Polski Młodych Jeźdźców w 2016 roku, brązowy medal Halowych Mistrzostw Polski Seniorów 2020 oraz wielokrotne starty na zawodach międzynarodowych, w tym 4 miejsce na zawodach 5* CDI Achleiten 2018, 1 miejsce na CDI Ochaby czy 2 miejsce w konkursie Freestyle podczas CDI Budapeszt 2020. Fanka turystyki kulinarnej oraz literatury kryminalnej.

