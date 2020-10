Jak być skutecznym sprzedawcą w trudnych czasach?

Handlowcy w starciu z koronawirusem

Ten rok mocno daje się we znaki polskim przedsiębiorcom, zmuszając ich do zastosowania nowych narzędzi, które pomogą na nowo odnaleźć się w trudnym otoczeniu. Umiejętne zarządzanie sytuacją kryzysową jest kluczowe, by zawalczyć o przetrwanie. O swój los martwią się wszyscy – a jedną z zagrożonych grup są handlowcy, którzy muszą stawić czoło wyzwaniom jakie niesie za sobą pandemia.

Polecamy: Nowe technologie w pracy księgowych





Praca zdalna a handel

Wiele firm notuje zatrzymanie biznesu. Sytuacja z miesiąca na miesiąc się pogarsza, na co muszą reagować zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Ci, którzy utrzymali swoje stanowiska pracy, pracują ze zdwojoną siłą, by po pierwsze zarobić na swoje utrzymanie przy zmniejszonych budżetach, a po drugie wyróżnić się na tyle, by zapobiec nieuchronnym zwolnieniom.

Pandemia wywraca świat gospodarki do góry nogami i wpływa na biznesy większości moich klientów – mówi Robert Lipiński z BGE Consulting, który na co dzień realizuje projekty mające na celu zwiększanie efektywności sprzedaży B2B oraz codziennej pracy handlowców. Z jednej strony można dziś zaobserwować upadające biznesy, a z drugiej duże firmy, które siłą wcześniejszego rozpędu dostają więcej zamówień, co też rodzi napięcia i problemy. Do tego większość pracowników pracuje teraz w trybie zdalnym, co w przypadku sprzedawców i osób zarządzających działami handlowymi wywołuje wiele obaw i wątpliwości, choćby, jak efektywnie poukładać sobie dzień pracy.

W dzisiejszym świecie maksymalnie przyspieszają procesy przechodzenia różnorakiej działalności do świata online. Zmierzyć się z tym muszą wszyscy – od nauczycieli po sprzedawców. Ci ostatni, którzy do tej pory jeździli ze spotkania na spotkania, musieli błyskawicznie zmienić swoje podejście a do tego tak ułożyć sobie relacje ze swoimi potencjalnymi klientami, by pomimo trudności, pojawiały się nowe tematy a negocjowane wcześniej umowy były podpisywane – tak aby działy sprzedaży generowały przychody.

Procesy sprzedaży np. narzędzi IT do wspierania przedsiębiorstw zawsze były skomplikowane, a w aktualnej sytuacji wydają się jeszcze bardziej niemożliwe do osiągnięcia – mówi Lipiński. Stąd mój pomysł, by powołać do życia nowy, autorski „projekt” – aplikację spinme, której zadaniem jest wsparcie sprzedawców w wykonywaniu ich codziennych, czasem żmudnych aktywności. Sprzedawcy, w zdalnym koronawirusowym świecie mają ich paradoksalnie więcej a zapanowanie nad nimi bez pomocy odpowiedniego narzędzia jest niezmiernie trudne. Takie wsparcie, które zapewnia spinme, wraz z odpowiednim nastawieniem, tzw. „mindsetem”, pomaga handlowcom zwiększać efektywność codziennej pracy, a co za tym idzie, poprawia także ich skuteczność sprzedażową.