Jaki rodzaj świadczeń chorobowych należy wypłacać na przełomie roku

Płatnicy składek uprawnieni do wypłaty świadczeń chorobowych zobowiązani są do ustalania prawa i wypłacania tych zasiłków przez cały najbliższy rok kalendarzowy, jeżeli 30 listopada poprzedniego roku zgłaszali do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób. Szczególną uwagę należy zwrócić na pracowników, którzy przebywają na zwolnieniu lekarskim na przełomie roku. Pracodawca, wypłacając świadczenie chorobowe, musi ustalić, czy pracownikowi należy się wynagrodzenie za czas choroby czy zasiłek chorobowy.

Jak wypłacać świadczenia chorobowe przysługujące na przełomie roku

W przypadku długotrwałej choroby pracownika przypadającej na przełom roku pracodawca wypłacający świadczenia chorobowe swoim pracownikom powinien:

ustalić, jaki rodzaj świadczenia przysługuje pracownikowi na dzień 31 grudnia (tzn., czy jest to wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy),

taki sam rodzaj świadczenia kontynuować od 1 stycznia nowego roku.

Jeżeli na przełomie roku zachoruje pracownik, który w 2018 r. ukończył 50. rok życia i 31 grudnia 2018 r. będzie miał prawo do wynagrodzenia za czas choroby, to od 1 stycznia 2019 r. należy mu wypłacić także wynagrodzenie chorobowe, ale za okres krótszy, tj. do 14 dni w roku kalendarzowym.

Jak ustalać limit wynagrodzenia chorobowego

Limit 33 lub 14 dni wynagrodzenia chorobowego (w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia) należy liczyć w każdym roku osobno. Limit z poprzedniego roku nie przechodzi na rok następny.

36-letni pracownik chorował w okresie od 22 do 31 stycznia 2018 r. (10 dni) oraz od 4 do 8 maja 2018 r. (5 dni) i z tego tytułu otrzymał wynagrodzenie za czas choroby. Ponownie pracownik choruje od 14 grudnia 2018 r. do 8 stycznia 2019 r. (26 dni). Za okres od 14 do 31 grudnia 2018 r. (18 dni) otrzymał wynagrodzenie chorobowe. Ponieważ 31 grudnia 2018 r. miał prawo do wynagrodzenia chorobowego, to za okres od 1 do 8 stycznia 2018 r. (8 dni) również otrzyma wynagrodzenie chorobowe. Limit 33 dni wynagrodzenia chorobowego należy liczyć od nowa.

Jak wypłacać zasiłek chorobowy na przełomie roku

Z kolei pracownik, któremu 31 grudnia przysługuje zasiłek chorobowy, gdyż w 2018 r. chorował przez dłuższy okres i wyczerpał 33-dniowy (lub 14-dniowy dla osób powyżej 50. roku życia) okres pobierania wynagrodzenia chorobowego, od 1 stycznia 2019 r. będzie nadal miał prawo do zasiłku za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy (a nie do wynagrodzenia za czas choroby). Dopiero gdy po 31 grudnia 2018 r. w niezdolności do pracy wystąpi przerwa, choćby nawet jednodniowa (np. między zwolnieniami lekarskimi), wtedy po przerwie pracodawca jest zobowiązany wypłacić wynagrodzenie chorobowe za okres odpowiednio do 33 lub 14 dni choroby. Okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby w nowym roku kalendarzowym powinien być liczony od pierwszego dnia niezdolności do pracy przypadającej po przerwie.

