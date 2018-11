Nie. Zapis regulaminu pracy wprowadzający obowiązek wpłacania przez pracowników kaucji za przydzieloną odzież roboczą i klucz do szafki pracowniczej będzie nieprawidłowy. Pracodawca jest zobowiązany do przydzielenia pracownikowi nieodpłatnie odzieży roboczej oraz zapewnienia warunków do przechowywania tej odzieży. Pracownik za zawinione uszkodzenie odzieży lub zgubienie klucza może ponosić jedynie odpowiedzialność za powierzone mienie.

Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach, jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu oraz ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2377 § 1 Kodeksu pracy). Odzież i obuwie robocze stanowią własność pracodawcy. Pracodawca jest również zobowiązany zapewnić:

reklama reklama

aby odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz

ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.

Zasady przyznawania pracownikom odzieży roboczej powinny być określone w przepisach wewnątrzzakładowych (np. w zakładowym układzie zbiorowym, regulaminie pracy). W aktach tych wskazuje się:

rodzaje prac, których wykonywanie może odbywać się wyłącznie w odzieży roboczej,

rodzaje odzieży roboczej, która jest przydzielana na poszczególnych stanowiskach pracy,

okres użytkowania poszczególnych elementów odzieży roboczej,

zasady prania odzieży roboczej.

W regulaminie pracy pracodawcy często zawierają również zapisy określające np.:

możliwość proporcjonalnego pomniejszenia kwoty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej z powodu nieobecności pracownika w pracy,

zasady zwrotu odzieży roboczej po ustaniu stosunku pracy.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Biznes cały artykuł: Czy pracodawca może pobierać kaucję za odzież roboczą

W artykule omówiono również przykład omawiający problematykę ekwiwalentu za odzież roboczą.