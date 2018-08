Jak rozliczyć składki ZUS w przypadku przerwania urlopu wypoczynkowego przez niezdolność do pracy spowodowaną chorobą

Za czerwiec należy złożyć do ZUS imienny raport rozliczeniowy za tego pracownika (ZUS RCA), zgodnie ze stanem rzeczywistym, jaki miał miejsce w tym miesiącu, a więc rozliczający składki od faktycznie uzyskanego przychodu, na który składały się wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za urlop oraz premia. Natomiast rozliczenie "korygujące" nastąpi w raportach za lipiec - ZUS RCA oraz ZUS RSA. W lipcu powinno bowiem zostać wypłacone wynagrodzenie chorobowe za 5 dni czerwca 2018 r. Szczegóły w uzasadnieniu.

W czerwcu pracownik rozpoczął urlop wypoczynkowy zgodnie z planem urlopów lub - jeśli pracodawca nie sporządził takiego planu - w zgodzie z terminem umówionym z pracodawcą, tj. 18 czerwca. W tym dniu bowiem nie było ku temu przeszkód.

Zasadniczo urlopy są udzielane w uzgodnionych terminach i powinny być nieprzerwane. Oznacza to, że urlop powinien rozpocząć się planowo i przebiegać bez zakłóceń ze strony zakładu pracy. Kodeks pracy przewiduje pewne wyjątki w tym zakresie. Przerwanie urlopu może nastąpić tylko z określonych powodów. Po pierwsze, jeśli pracodawca skorzysta z instytucji odwołania pracownika z urlopu na podstawie art. 167 Kodeksu pracy (gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu). Po drugie, trwający urlop ulega przerwaniu, jeśli w jego trakcie pracownik zachoruje. Część urlopu niewykorzystaną z tego powodu, pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym ( art. 166 Kodeksu pracy ).

W sytuacji przedstawionej w problemie pracownik po tygodniu korzystania z urlopu zachorował. Zanim powiadomił o tym pracodawcę i dostarczył zwolnienie lekarskie, było już po urlopie udzielonym zgodnie z wnioskiem i po wypłacie wynagrodzenia należnego za pracę i urlop. Na dzień wypłaty wynagrodzeń za czerwiec pracodawca nie miał informacji o chorobie podczas urlopu, a tym samym podstaw, by nie wypłacać tych należności. Po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego pracodawca powinien "cofnąć" urlop za okres od 25 do 29 czerwca, tj. 40 godzin, i tej niewykorzystanej części udzielić pracownikowi w innym czasie. Urlop został przerwany przez niezdolność do pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie chorobowe, a nie wynagrodzenie urlopowe. Przerwanie urlopu następuje z mocy prawa. Pracownik nie musi składać żadnego wniosku, nie musi też wypełnić żadnych dodatkowych obowiązków formalnych.

W omawianym przypadku u pracownika powstała nadpłata wynagrodzenia za pracę oraz urlopowego i premii, którą można jednak rozliczyć w kolejnym miesiącu, z wynagrodzeń za lipiec, unikając korygowania listy płac czy dokumentów do ZUS. Pozwala na to art. 87 § 7 Kodeksu pracy , zgodnie z którym z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. W lipcu 2018 r., w terminie wypłat za ten miesiąc, należy pracownikowi wypłacić wynagrodzenie chorobowe za 5 dni choroby w czerwcu.

